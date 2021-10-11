Обязательную вакцинацию от коронавируса ввели в ЕАО: кому нужно сделать прививку и в какие сроки

Роспотребнадзор ЕАО ввел требования об обязательной вакцинации некоторых категорий населения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Роспотребнадзор ЕАО ввел требования об обязательной вакцинации некоторых категорий населения. Соответствующее постановление опубликовано на сайте ведомства и вступает в силу с 11 октября. «КП» рассказывает, кто попадает под иммунизацию и в какие сроки необходимо поставить прививку.

Вакцинацию необходимо пройти работникам сфер образования, торговли, здравоохранения, обслуживания, соцзащиты, культуры, ЖКХ. Прививки необходимо поставить сотрудникам салонов красоты, предприятий общепита, МФЦ, почт, банков, общественного транспорта.

Иммунизацию предстоит пройти тем, кто трудится в фитнес-клубах, саунах, парках отдыха, оказывает бытовые услуги и дает мастер-классы. Прививки против коронавируса положены чиновникам и бизнесменам, которые заняты в вышеперечисленных сферах.

Первый компонент необходимо поставить до 15 ноября 2021 года, второй - до 15 декабря. Привито должно быть не менее 80 процентов от общей численности работников, сотрудников. При этом с 15 ноября тех, кто не прошел вакцинацию, необходимо либо отстранить от работы, либо перевести на «удаленку». С 15 декабря аналогичные меры будут предприняты к тем, кто не поставил обе прививки.

Прививку не нужно ставить тем, у кого есть противопоказания к вакцинации.

- Будем надеяться и верить, что сознательность людей будет выше, чем опасения получить штраф или приостановление деятельности предприятия в целом. Все это делается для того, чтобы не останавливать ни предприятия, ни целые отрасли в экономике, - сказал Павел Копылов, главный санитарный врач ЕАО.

В области с начала пандемии коронавирус нашли более чем у 8,3 тысячи человек. Справились с опасной инфекцией свыше 6,9 тысячи пациентов. Ковид унес жизни почти 400 человек.