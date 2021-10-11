Синоптики рассказали, когда в Хабаровском крае похолодает и пройдет снег с дождем Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Теплая погода скоро покинет Хабаровск. Последние дни в этом году хабаровчане могут насладиться согревающим солнцем. Несмотря на то, что на этой неделе температура воздуха достигнет 15 градусов, уже к выходным ситуация изменится.

- Ближе к выходным мы почувствуем, что окончательно пришла осень. Ночные температуры будут отрицательными. Если сейчас они до + 5 градусов, то, начиная с субботы, ночные температуры будут до -5 градусов. Дневные, соответственно, не очень высокие, +3…+4 градуса, - рассказала «КП» - Хабаровск» Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

Существенных осадков в Хабаровске пока не ожидается. Несмотря на то, что на улице значительно похолодает, снег маловероятен.

- Осадки мы пока не ждем. Но небольшой, быстро проходящий циклон все-таки будет к концу недели, в четверг-пятницу, 15-16 октября. Там есть незначительная вероятность небольших осадков. Но более существенные - только через неделю, - рассказала Галина Брынцева.

Напомним, первый снег в 2020 году выпал 14 октября. Осадки были небольшими. Снег лишь слегка припорошил еще не завядшую растительность, а днем уже совсем растаял. Тогда осадки в виде снега появились чуть раньше, чем в предыдущие годы. Этой осенью ситуация иная: ближайший снег ожидается только к концу октября.

Анастасия НУРАДИЛОВА.