Хабаровску выделили 824 миллиона рублей на новую школу Фото: Правительство Хабаровского края

Министерство просвещения России вынесло положительное решение по заявке правительства Хабаровского края на гранд для строительства новой школы. На образовательное учреждение будет выделено 834 миллионов рублей.

Район новой школы – территория улиц Демьяна Бедного и Свердлова, начало строительства школы – 2022 год. Она будет построена с нуля, по самым современным стандартам. Это будет совершенно новый тип постройки – с использованием механизма государственно-частного партнерства. В настоящий момент доля инвестора уточняется. Концессионер определится на конкурсной основе, от этого будет зависеть наименование банка-кредитора.

Земля под строительство уже отведена. Имеется и проект. За его основу взято архитектурное решение, которое будет использоваться при возведении школы на 1 100 мест в микрорайоне «Строитель». В эксплуатацию оба объекта планируется ввести в 2023 году.

- Грант на 800 с лишним миллионов. На самом деле, с учетом всех форс-мажоров, думаю, будет где-то к миллиарду. И это очень приятная, запоминающаяся цифра. Приятная – в смысле, наконец, что-то предельно прозрачное направлено на благо людей. Я обращаю внимание, что Михаил Дегтярев вот этими экономическими новациями – государственно-частным партнерством, переговорами со Сбербанком, привлечением федеральных грантов – добивается того, чего наши прежние руководители добиваться попросту не умели. Наш губернатор представляет собой политический феномен – он понимает и воплощает главную функцию настоящего политика – умение запустить идею и организовать ее воплощение. Вы посмотрите – его не сломало ни противодействие местных элит, ни ковид, ни наводнение. Он все это превозмог. И он действует наступательно по всем фронтам. Вы можете назвать хотя бы одно неправильное управленческое решение, принятое Дегтяревым? Я не могу. Он действует эффективно, хотя иногда для нас непривычно, даже парадоксально. Он ставит амбициозные задачи на всех уровнях. Школа с нуля? Прекрасно! Смотрите, как это делается, и берите пример, - считает Валерий Чудесов, хабаровский политолог, профессор кафедры философии, истории, государства и права РАНХиГС.

Наряду с новой школой на «Демьяна Бедного-Свердлова» рассматривается возможность строительства еще двух общеобразовательных учреждений в микрорайоне «Ореховая сопка» с использованием федерального софинансирования и средств частных инвесторов. Благодаря этому механизму регион сможет построить больше объектов сферы образования и сделать это быстрее.

Благодаря успехам в выстраивании отношений с госкорпорациями и частными инвесторами, Дегтярев смог предложить принципиально новый подход к строительству объектов социальной инфраструктуры - их строит инвестор, а затем правительство края выкупает их, платя деньги только за полностью сданный и работающий объект.