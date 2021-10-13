Денис Чечетка: «Избавиться от варикоза можно термическими методами»

Денис Чечетка, главный врач медицинского центра «Клиника здоровых ног», сердечно-сосудистый хирург, председатель хабаровского отделения Ассоциации флебологов России Фото: Сергей ПЯТКОВ

Факторов, которые способствуют развитию тромбоза, множество. Это и ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, варикозная болезнь, малоподвижный образ жизни и другие. Как рассказал главный врач медицинского центра «Клиника здоровых ног», сердечно-сосудистый хирург, председатель хабаровского отделения Ассоциации флебологов России Денис Чечетка, тромбоз - это уже острое состояние. Самая главная задача профилактировать возникновение заболевания. Например, человек переболел вирусной инфекцией, в результате повреждена внутренняя оболочка сосуда. Возник стеночный тромб, а при волнении он оторвался и закрыл крупный или мелкие сосуды. Если говорить про варикозную болезнь, то человек должен носить компрессионный трикотаж, принимать венотоники, которые улучшают венозный отток.

- Пациент должен вовремя обратиться к специалисту для диагностики, в дальнейшем мы подбираем индивидуальный метод, который позволит улучшить его состояние. Это и фармакотерпия, компрессионная терапия, склеротерапия, в том числе и хирургическое вмешательство. Хирургия варикозной болезни изменилась за 10-15 лет. Сейчас через один маленький прокол можно заварить вену высокой температурой: лазером, радиочастотным методом. Либо заклеить вену цианакрилатным клеем, и это еще менее травматично, - рассказал гость эфира.

Денис Юрьевич сообщил, что если у человека появилась тяжесть в грудной клетке, головокружение, нужно обращаться к доктору и обследоваться. Особенно после определенного возраста, 40-50 лет. Также злоупотребление алкоголем, курение - это одни из факторов риска для развития тромбоза.

- В частности артериальной патологии, прием жирных и острых продуктов может усугублять воздействие на сосудистую стенку и способствовать прогрессированию атеросклероза. А он может осложняться тромбозом, - говорит врач.