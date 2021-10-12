Врачам Хабаровского края передали 21 автомобиль скорой помощи Фото: Максим МОЛОТОВ

На центральной площади Хабаровска напротив здания краевого правительства выстроились белоснежные специализированные автомобили. 21 ГАЗ и УАЗ. Это очередная партия машин скорой помощи, закупленная на деньги федерального бюджета. Они предназначены для 16 районных больниц и поликлиник.

– Это поставка комбинированная. Автомобили закуплены как на средства федерального нацпроекта, так и на краевые. Часть машин, которые мы сегодня принимаем, оснащена дополнительными обогревателями. Здесь есть подогрев сидений, зеркал. Медикам будет комфортно работать, а пациенты не замерзнут в теплых машинах, вне зависимости от погодных условий. Использование транспортных средств позволит более эффективно оказывать медицинскую помощь жителям отдаленных населенных пунктов края, – рассказал Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края.

Врачам Хабаровского края передали 21 автомобиль скорой помощи Фото: Максим МОЛОТОВ

Губернатор подчеркнул, что не последнюю роль в повседневной работе медиков играют комфортные условия труда. Медработникам и их пациентам будет тепло и удобно. Это немаловажный фактор, помимо профессионализма врачей, фельдшеров и медсестер.

Новую технику получат медучреждения Нанайского, Верхнебуреинского, Амурского, Охотского, Бикинского, Советско-Гаванского, Комсомольского, Аяно-Майского, Ульчского, имени Лазо, Солнечного, Ванинского, Тугуро-Чумиканского и Хабаровского районов.

Присутствовавший при акте передачи машин министр здравоохранения края Юрий Бойченко уточнил, что Хабаровску и Комсомольску-на-Амуре не достанется в этот раз ни одной машины – они нужнее в районах. Все ЦРБ получат машины, Верхнебуреинская и Троицкая больницы – по две. Следующие поставки – в краевой центр.

До конца года будут поставлены еще 20 машин скорой помощи. Заявка согласована губернатором.

Всего с начала осени по больницам и поликлиникам распределено 40 единиц транспорта.