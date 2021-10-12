Погибают до 100 процентов зараженных: режим ЧС из-за неизлечимой болезни ввели в Хабаровске

Вирус поражает животных в любое время года, распространяется быстро и несет огромный ущерб Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вспышка африканской чумы свиней (АЧС) добралась до Хабаровска. Опасную болезнь нашли у животных одного из городских хозяйств. Власти были вынуждены ввести режим ЧС, соответствующее распоряжение опубликовано в сети.

ХАБАРОВСК ЗАРАЖЕН

АЧС диагностировали у свиней, которые находились в личном подсобном хозяйстве на улице Троицкая, 2. Оно признано эпизоотическим очагом, введен карантин. Угрожаемая зона - до 20 километров от эпицентра в черте Хабаровска и до шести километров - в пригороде.

Владельцам хозяйства, как рассказали «КП» в мэрии, запрещено вывозить мясо, растения и корма, убивать свиней, перемещать, ввозить и вывозить хрюшек. Въезд и выезд в очаг закрыт, посетить его могут только специалисты, которые задействованы в ликвидации вспышки заболевания. Также приезжать и уезжать могут то, кто постоянно или временно живет в зараженном хозяйстве.

- С 11 октября для органов управления и сил Хабаровского городского звена территориальной подсистемы РСЧС установлен местный уровень реагирования. Организован непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и в ходе проведения работ по ее ликвидации, - сообщили в пресс-службе администрации Хабаровска.

ЧУМА КОСИТ КАБАНОВ

Вирус АЧС свирепствует и в дикой природе. Около года чума косит поголовье диких кабанов в Большехехцирском заповеднике. Из-за этого страдают редкие амурские тигры, рацион которых почти на 70 процентов состоит из диких свиней.

- Кабан служит главным объектом питания и тигрят, которые способны нормально расти и развиваться исключительно на мясе этих копытных. Очевидно, столкнувшись со столь серьезной проблемой накануне зимы - полное отсутствие кабанов, тигры были поставлены на грань выживания. Ведь такие виды как гималайский медведь, барсук и енотовидная собака, составляющие в теплое время года и без того малонадежную альтернативу привычной пище, ушли в зимнюю спячку. Поэтому прошлой зимой тигры в заповеднике были вынуждены голодать, - сообщил Константин Шайдуров, научный сотрудник ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Пропитание с трудом находили взрослые тигры, малышам зачастую не доставалось ничего. Редкие котята были вынуждены голодать, некоторые не смогли пережить суровые времена и погибли.

МОМЕНТАЛЬНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ

Африканская чума свиней - очень опасная инфекция. Правда, только для домашних хрюшек и диких кабанов - для человека угрозы нет. Вирус поражает животных в любое время года, распространяется быстро и несет огромный ущерб.

В основном свиньи заражаются инфекцией через корма, воду, предметы ухода, транспортные средства, загрязненные выделениями больных животных. Летальность - до 100 процентов. Лечения нет, вакцины не существует.

Всех зараженных свиней и хрюшек в очаге ждет одна участь -их придется убить бескровным методом (усыпить). После туши будут сожжены. В местах содержания животных проводятся тотальная тотальная дезинфекция (уничтожение возбудителей инфекционных заболеваний), дезинсекция (обработка от насекомых) и дератизация (уничтожение грызунов).