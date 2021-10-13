Определились победители фотоконкурса «Зоопапарацци»

«КП-Хабаровск» объявляет о старте фотоконкурса «Зоопапарацци»
Фото: Елена ТЕРЯЕВА
Определились победители конкурса «Зоопапарацци», проводившегося «КП» - Хабаровск».
В нем могли принять участие все желающие, имеющие четвероногих питомцев. Для этого было нужно просто разместить фото своего песика или кошечки на нашем сайте.
Конкурс проводился с 16 сентября по 8 октября 2021 года. Победителей выбрали путем голосования. Отдать свой голос за понравившегося хвостатого могли все желающие.
Итак, победители:
Больше всего голосов собрала эта очаровательная собачка. Фото: читательница "КП"
Безоговорочным победителем нашего фотоконкурса стала чихуахуа, принадлежащая жительнице Амурского района Софье. За ее очаровательную собачку отдали голос 495 пользователей.
Посмотрите, какая милота расположилась на втором месте. Фото: читательница "КП"
Серебро досталось псу хабаровчанки по имени Василиса. За ее питомца проголосовали 363 человека.
Стать и грация. Разве может эта овчарка оставить равнодушными. Фото: читательница "КП"
Замыкает тройку лидеров любящая водные процедуры овчарка. Хабаровчанка Елизавета может гордиться своим питомцем, за него отдали голоса 289 пользователей.
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Фото: Елена ТЕРЯЕВА
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Фото: Елена ТЕРЯЕВА