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Конкурсы и тесты13 октября 2021 5:20

Определились победители фотоконкурса «Зоопапарацци»

Финалистов выбрали путем голосования
Евгений Булгарин
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«КП-Хабаровск» объявляет о старте фотоконкурса «Зоопапарацци»

«КП-Хабаровск» объявляет о старте фотоконкурса «Зоопапарацци»

Фото: Елена ТЕРЯЕВА

Определились победители конкурса «Зоопапарацци», проводившегося «КП» - Хабаровск».

В нем могли принять участие все желающие, имеющие четвероногих питомцев. Для этого было нужно просто разместить фото своего песика или кошечки на нашем сайте.

Конкурс проводился с 16 сентября по 8 октября 2021 года. Победителей выбрали путем голосования. Отдать свой голос за понравившегося хвостатого могли все желающие.

Итак, победители:

Больше всего голосов собрала эта очаровательная собачка. Фото: читательница "КП"

Больше всего голосов собрала эта очаровательная собачка. Фото: читательница "КП"

Безоговорочным победителем нашего фотоконкурса стала чихуахуа, принадлежащая жительнице Амурского района Софье. За ее очаровательную собачку отдали голос 495 пользователей.

Посмотрите, какая милота расположилась на втором месте. Фото: читательница "КП"

Посмотрите, какая милота расположилась на втором месте. Фото: читательница "КП"

Серебро досталось псу хабаровчанки по имени Василиса. За ее питомца проголосовали 363 человека.

Стать и грация. Разве может эта овчарка оставить равнодушными. Фото: читательница "КП"

Стать и грация. Разве может эта овчарка оставить равнодушными. Фото: читательница "КП"

Замыкает тройку лидеров любящая водные процедуры овчарка. Хабаровчанка Елизавета может гордиться своим питомцем, за него отдали голоса 289 пользователей.

Сеть ветеринарных клиник "Бонифаций"

Сеть ветеринарных клиник "Бонифаций"

Фото: Елена ТЕРЯЕВА

Груминг-салон "Мистер Пес"

Груминг-салон "Мистер Пес"

Фото: Елена ТЕРЯЕВА

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