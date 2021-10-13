После двух жестких посадок самолетов магаданская авиакомпания «СиЛА» сменила «верхушку»

Фото: vk/com\Сибирский авиационный поисково-спасательный центр

У магаданской авиакомпании «СиЛА» («Сибирская легкая авиация») сменилось руководство. Произошло это после того, как дважды за последние месяцы самолеты перевозчика совершили жесткую посадку.

- Учредителями авиакомпании «Сибирская легкая авиация» принято решение о смене руководства. По итогам совещания отправлены в отставку генеральный директор Андрей Александрович Богданов, понижен в должности директор летной службы Дмитрий Валерьевич Колокольцев <...> Причиной кадровых изменений стали недавние авиапроисшествия, - говорится в сообщении на сайте компании.

Возглавит компанию Владимир Никифоров - экс-замгендиректора авиакомпании «Ангара» и бывший гендиректор иркутского аэропорта. Летную службу возглавит Николай Давыдов - пилот гражданской авиации, ранее он руководил авиапредприятиями Иркутской области и Бурятии.

Из 18 человек на борту судна 16 июля всем удалось выжить. В больницу доставили двоих. Фото: Сибирский авиационный поисково-спасательный центр

Первое ЧП с самолетом компании «СиЛА» произошло 16 июля по пути из Кедрового в Томск. Авиасудно заглохло на десятой минуте полета. Чудом обошлось без жертв. Были госпитализированы два человека, остальные шестнадцать с ссадинами и ушибами были отпущены домой. Тогда все сошлись во мнении, что жертв удалось избежать благодаря мастерству пилотов.

12 сентября при крушении L-140 погибли четыре человека Фото: МЧС России

В сентябре все закончилось не так благополучно. 12 числа самолет L-410 совершил жесткую посадку в четырех километрах от села Казачинское в Иркутской области. Из 16 человек на борту погибли четверо.

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