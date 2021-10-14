Елена Пулина: «Салон красоты «Студия де Люкс» - это атмосфера»

Елена Пулина, директор салона красоты «Студия де Люкс» Фото: Сергей ПЯТКОВ

История открытия салона красоты «Студия де Люкс» началась 20 лет назад. Еще год также предшествовал поиску помещений, решению организационных моментов. А уже в 2005 году салон победил в конкурсе Wella Professionals Trend Vision Award и представлял Россию в Лондоне в числе 86 стран со всего мира. Как сообщила директор студии Елена Пулина, в «Студия де Люкс» работают сильные стилисты, двое из них даже прошли обучение в Лондоне.

- Любой бизнесмен, который начинает свой путь, всегда боится. Ведь никто не скажет, будет ли успешным твое начало. И есть ответственность за команду, которая идет за тобой. Но я думаю, что отличительная черта человека, который идет в бизнес - смелость. Я поехала учиться в Москву на курсы для руководителей. Уже тогда открывались салоны красоты, были сети. Учеба многое дала. Самое сложное - это команда. Еще должна быть сопричастность с брендом. Например, мой заместитель работает с первого дня открытия. Есть сотрудники, которые трудятся более 10 лет в студии, - рассказала гостья эфира. - Сейчас формат салона - редкость. Это такой премиальный сегмент, где ты можешь в одном месте получить весь спектр услуг. У нас медицинская лицензия, великолепные косметологи, ногтевой сервис, парикмахерское искусство. Эта атмосфера - не поток.

Елена Владимировна рассказала, что успех будет тогда, когда ты занимаешься тем делом, которое тебе нравится.

- У мужчин, конечно, больше преимуществ, потому что на женщине лежит бремя семьи. Но мы единомышленники с супругом, он всегда меня поддерживает. Семья и работа - это две наши составляющие счастливой жизни. Конечно, бывают периоды, когда работа отнимает много времени, но моя семья относится к этому с пониманием.