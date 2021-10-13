Как избежать ожирения: советы от хабаровского эксперта

Чтобы выявить склонность к полноте, можно выяснить индекс массы своего тела Фото: Николай ХИЖНЯК

На сегодняшний день в мире более миллиарда людей имеют избыточный вес. По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире доля детей, страдающих ожирением, утроилась с 1980 года. В России же 50 процентов взрослых превышает свой нормальный вес. Детей из них 15 процентов.

А что происходит в нашем регионе? По данным Росстата, в Хабаровском крае 59,6 процента населения страдают от избыточного веса. Причем эта цифра растет с возрастом, так как взрослые люди меньше двигаются, чем дети. Хотя у детей развивается гиподинамия из-за малоподвижного образа жизни и зависимости от современных гаджетов и фаст-фуда. Также дети стали чаще болеть сахарным диабетом второго типа, который как раз связан с ожирением. Раньше им страдали только взрослые.

- К сожалению, эти цифры оставляют желать лучшего. Эта проблема не только эстетическая - ожирение приводит к множеству заболеваний и росту смертности. В первую очередь при ожирении страдает опорно-двигательный аппарат. Из-за этого развивается плоскостопие и артрозы, человек начинает горбиться. И чем дальше проблему не решать, тем хуже она становится, что, в конечном счете, перейдет в замкнутый круг. Тучные люди меньше двигаются, потому что им тяжело ходить. А если и начинают, то это приводит только к дискомфорту и одышке. Также лишний вес приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям, сахарному диабету. Если у человека ожирение плюс гипертония, то у него в два-три раза повышается риск инфаркта и в семь раз риск получить инсульт. Причем это актуально как для взрослых, так и для детей. Это вообще начинается с детства. Если ребенок полненький, то вероятность того, что он будет таким и во взрослой жизни, повышается. Так как полные люди более ленивые, то сделать над собой волевое усилие им намного сложнее, чем людям с нормальной комплекцией. Также ожирение нарушает детородную функцию. Жир откладывается везде - в сосудах, в мышцах, в печени, почках и даже головном мозге, - рассказала «КП» - Хабаровск» Татьяна Захарова, заместитель начальника управления по физической культуре, спорту и здравоохранению краевой столицы.

Важнейшим пунктом в борьбе с ожирением является правильное питание. Если говорить о детском питании, то оно закладывается родителями. Например, в детсадах и школах его стараются сделать здоровым и сбалансированным. Но дома все зависит от внимания и предпочтений родителей. Здоровое питание нужно прививать с самого начала. Если взрослые питаются плохо, то и дети будут делать так же. Необходимо соблюдать режим питания, желательно есть по расписанию.

- Также есть много способов определить, есть ли у вас ожирение. Самый удобный и простой - выяснить индекс массы тела. Он показывает, сколько килограммов веса у вас приходится на квадратный метр. Чтобы узнать свой индекс, вы берете свой рост и возводите его в квадратные метры. Затем свой рост делите на данный показатель. Если индекс массы тела от 18,5 до 25, то все хорошо, если от 25 до 30 - это избыток массы тела, а если больше 35 - это ожирение. Серьезные показатели - более 45. Взрослым также можно просто измерить свою талию сантиметровой лентой. У женщин до 80 сантиметров - хорошо, больше уже стоит задуматься. У мужчин эти показатели 94 и 102, - добавила Татьяна Захарова.

В заключение хабаровский эксперт предоставила топ советов, как бороться с ожирением или избежать его в принципе.

1. Необходимо соблюдать баланс калорий, как поступивших в организм, так и истраченных, соблюдать режим питания.

2. Нужно увеличить количество овощей и фруктов, уменьшить потребление углеводов (сладости, фаст-фуд, сладкие напитки).

3. Просмотры фильмов и игры на компьютеры по возможности заменить на подвижные игры, или делать это чаще обычного. А во время просмотра фильма желательно не есть, а сконцентрироваться на процессе, так как человек не контролирует в этот момент количество и качество поглощаемой пищи;

4. Заниматься активными видами спорта, где приходится много двигаться, также нужно посещать бассейн.

5. Если вы родитель, то следует самим быть для детей авторитетом в вопросе правильного питания и вести здоровый образ жизни. Часто у полных родителей такие же дети и наоборот. Своих отпрысков также желательно поощрять не сладостями и виртуальными играми, а активными развлечениями - это могут быть скалодром, батутный центр, отдых на турбазе и так далее.