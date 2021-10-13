Осенние каникулы в Хабаровске пройдут с 25 по 31 октября Фото: Олег УКЛАДОВ

Казалось бы, учебный год только начался, а уже приближаются первые каникулы. За два месяца нескончаемых уроков и домашней работы некоторые школьники уже успели изрядно устать. Особенно это заметно по начальному звену - за лето ребята забыли, как считать и правильно писать. «Комсомолка» рассказывает, как организовать осенние каникулы 2021 в Хабаровске: программа мероприятий для детей.

Как сообщили «КП» - Хабаровск» в городском управлении образования, осенние каникулы в хабаровских школах в 2021 году продлятся с 25 по 31 октября. За семь дней отдыха можно успеть съездить в другой город, научиться чему-то новому, укрепить здоровье, заняться тем, о чем давно мечтал. Рассказываем родителям, как можно организовать осенние каникулы 2021 в Хабаровске: программа мероприятий для детей.

НЕБОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

Одним из самых популярных направлений в любое время года является Владивосток. Осенью приморская столица ничуть не хуже, чем летом. Яркие оранжевые и багровые пейзажи на фоне моря, океанариум, ботанический сад и множество других прекрасных мест ежегодно притягивают туристов со всей России. На осенние каникулы в 2021 году для хабаровских школьников подготовили сразу несколько туров во Владивосток.

Осенние каникулы 2021 в Хабаровске: программа мероприятий для детей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Тур: «Осень во Владивостоке» для детей и взрослых.

Даты: 25-28 октября, 4-7 ноября.

Программа: большой плюс тура в том, что отправиться в него можно как детям, так и взрослым. Так можно организовать семейный отдых. В программе организатор обозначил экскурсии по интереснейшим местам и достопримечательностям Владивостока, визит в океанариум, ботанический сад, на подводную лодку и в различные музеи. Экскурсоводы проведут как дневные, так и вечерние прогулки по городу и мостам Владивостока.

Дополнительная информация: 8-800-600-52-07, 8-909-843-00-31.

Осенние каникулы 2021 в Хабаровске: программа мероприятий для детей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Тур: экскурсионный тур во Владивосток на школьных каникулах.

Даты: 26-30 октября, 2-6 ноября, 18-22 ноября.

Программа: в этот тур родители также могут отправиться вместе с детьми. Программа отдыха более чем насыщенная. Организаторы обещают провести экскурсии в таких знаковых местах Владивостока как Токаревский маяк, сквер Анны Щетининой, центральная площадь, памятник Борцам за власть Советов, корабельная и спортивная набережные, музей автомотостарины на Садке, музей подводной лодки С-56, Мариинский театр, океанариум.

Дополнительная информация: 41-51-00, 8-909-873-89-88, 94-02-06, 8-924-405-00-06.

Но не стоит забывать, что Хабаровский край тоже богат на достопримечательности и уникальные места. Удивительная природа региона позволяет туристам из разных уголков России заняться активным туризмом. Существуют и специальные программы для детей.

Осенние каникулы 2021 в Хабаровске: программа мероприятий для детей Фото: Правительство Хабаровского края

Тур: «Дальневосточная экспедиция на озеро Амут».

Даты: 25-28 октября, 27-29 октября.

Программа: выезд организовывают для школьников с шестого по девятый класс. По плану проживать подростки будут на базе отдыха «Эвен». С детьми поедут опытные сопровождающие, а это значит, что родители могут спокойно отдохнуть от домашней суеты. В это время ребят сводят на живописное озеро Амут, на гору Колуар, проведут пикники, игры и многое другое.

Дополнительная информация: 31-00-50.

НА ЗДОРОВЬЕ

Осенние каникулы - это не только время для отдыха от уроков, но и работы над собой. Например, один из центров йоги Хабаровска предлагает целую йога-смену.

Название: осенняя йога-смена для детей от 7 до 12 лет.

Даты: 25-29 октября.

Программа: йога-смена будет состоять не только из тренировок по йоге. Организаторы учли все особенности досуга детей младшего школьного возраста и включили в программу смены уроки мудрости, современные танцы, актерское мастерство, походы в музеи, театры, кино, джампинг-клуб и множество творческих мастер-классов. Работать с детьми будут с самого утра и до вечера.

ТВОРЧЕСКИЕ КАНИКУЛЫ

Осенние каникулы 2021 в Хабаровске: программа мероприятий для детей Фото: Олег ЗОЛОТО

Осенние каникулы 2021 в Хабаровске: программа мероприятий для детей предполагает и творческие мероприятия и программы. А так как в конце октября традиционно празднуется Хэллоуин, несколько мероприятий для детей посвятили именно этому празднику.

Название: осенний марафон Hallodays.

Даты: 25-29 октября.

Программа: творческая смена на тему Хэллоуина рассчитана на каждый день с утра до вечера. Ребята старше семи лет смогут научиться делать светильник Франкенштейна, свечи, pop it в форме тыквы или призрака, ночник «Цветок», а также попробуют приготовить различные вкусности. В программе есть и выезды на лазертаг, в кино, сухой бассейн, на химическое шоу и пижамную вечеринку. Участникам смены расскажут про праздник и его основные традиции.

Дополнительная информация: 66-90-09, 8-909-823-90-09.

Название: кино-каникулы.

Даты: 25-31 октября.

Программа: для детей старше шести лет организовывают целую неделю показов мультфильмов. В программе новинки анимации - «Неисправимый Рон», «Кощей. Начало», «Мы монстры - 2». Веселое времяпрепровождение обеспечено.

Дополнительная информация: 61-02-22.