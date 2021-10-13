«Семь лет ютимся в палатке»: директор хабаровской спортшколы - о проекте лыжного центра на Воронеже-1

Такая палатка стоит уже 7 лет, рядом вагончик-сторожка. Фото предоставлено героем публикации

В селе Воронежское-1, которое расположено недалеко от Хабаровска с 2020 года собираются оборудовать лыжный центр. Сейчас там занимаются воспитанники детско-юношеской спортивной школы «Лидер» во главе с их директором Сергеем Кавецким.

МЕСТО ЕСТЬ

Для тренировок спортшколе в бессрочное пользование отведена неогороженная территория в 2,2 гектара. Спортсмены разбили на Воронеже пять трасс различной протяженности от 2 до 5 километров. Также готовится шестая трасса в 10 километров. Лыжники, как могут, следят за состоянием трасс. Однако их усилий недостаточно, так как трасы занимают площадь в 250 гектаров. И эти земли находятся уже в собственности лесного фонда, которые никак не охраняются. Это приводит к регулярному повреждению лыжни.

Схема действующих лыжных трасс. Фото предоставлено героем публикации

Но главная проблема в том, что кроме трасс, на этой территории нет оборудованной лыжной базы. А без необходимой инфраструктуры здесь нельзя проводить соревнования первой категории.

В 2020 году в краевом правительстве состоялось совещание, на котором определили план поэтапного строительства современного лыжного центра. К концу 2021 года, согласно протоколу, должно было появиться блочно-модульное спортивное сооружение площадью 1700 квадратных метров со всеми коммуникациями: светом, водой и ограждением. Также школе «Лидер» должны были предоставить ратрак для подготовки лыжных трасс. Ответственность за исполнение данного плана была возложена на министерство физической культуры и спорта Хабаровского края и городскую администрацию.

А ДЕЛО НЕ ДВИГАЕТСЯ

Однако дело пока так и не сдвинулось с мертвой точки. Лыжникам до сих пор приходится пользоваться палаткой.

- Мы уже семь лет ютимся в палатке, которая служит нам местом краткосрочного отдыха. Даже раздевалок у нас нет, инвентарь постоянно таскаем с собой из города. Кроме палатки есть вагончик сторожа и собственно на этом все из недвижимости, - сетует в беседе с «КП-Хабаровск» Сергей Кавецкий, директор детско-юношеской спортивной школы «Лидер».

Он добавил, что пока лишь происходит оформление 250 гектаров лесного фонда.

- После регистрации нам должны выделить охрану. Также мэрия выделила нам 250 тысяч на подготовку проектно-сметной документации по оборудованию лыжной базы. Но сроки строительства сильно затянулись, и в 2021 году вряд ли здесь что-то появится. Остается надеяться только на следующий год, - сетует тренер.

Вагон-сторожка. Фото предоставлено героем публикации

БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ

По плану к 2023 году спортсменам обещают построить лыжную базу, на которой будет стадион, судейский павильон, спортзал, гараж для снегоходов, камера хранения инвентаря и раздевалка, а также лыжероллерная трасса протяженностью пять километров. И все трассы должны быть оборудованы системой искусственного оснежения с постоянным освещением.

Эскиз судейского павильона. Фото предоставлено героем публикации

Эскиз блочно-модульного здания. Фото предоставлено героем публикации

Несмотря на такие условия, на «Воронеже» регулярно проводятся городские соревнования и «Лыжня России». Хотя рельеф позволяет проводить здесь соревнования более высокого уровня. Но для этого нужна современная лыжная база.

План будущего лыжного центра. Фото предоставлено героем публикации

На ее оборудование нужно порядка 200 миллионов рублей, 107 из которых пойдут на обустройство лыжероллерной трассы. Эти средства должен предоставить федеральный бюджет. Но пока всего этого нет, лыжники вынуждены пользоваться тем, что имеют.