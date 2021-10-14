Провел больше 1000 эвакуаций: лучшим санитарным врачом России стал медик из Хабаровска

Перед тем как прийти в санитарную авиацию наш герой работал на скорой. Фото: личный архив

Родион Шилега, реаниматолог хабаровского территориального центра медицины катастроф признан «Врачом года» - он победил во всероссийском конкурсе санитарной авиации «Золотой час»

«Золотой час» в медицине – это то короткое время, за которое можно наиболее эффективно оказать помощь пострадавшему при тяжелой травме или обострении болезни. Премия учреждена Ассоциацией вертолетной индустрии. Ведь именно использование авиации позволяет соблюсти принцип «золотого часа» и ежегодно спасать тысячи людей. В Хабаровском крае использование вертолета часто является единственным возможным способом доставить пациента в больницу.

Родион Шилега окончил ДВГМУ. В интернатуре учился по специальности «Анестезиология-реаниматология». В Центре медицины катастроф наш герой работает реаниматологом-анестезистом последние четыре года, а в прошлом Родион Шилега много лет спасал жизни, будучи врачом скорой помощи. Победитель «Золотого часа» рассказал «КП-Хабаровск» о своих трудовых буднях

- Родион Валерьевич, сколько человек вы в общей сложности спасли за время работы в санавиации?

- Я не считал. Судите сами: за прошлый год я совершил 291 рейд, мы эвакуировали в медицинские учреждения из труднодоступных мест и с мест катастроф и аварий около 300 человек. За все время я провел более тысячи санэвакуаций. Часто приходится совершать два и больше вылетов в смену. Особенно количество рейдов увеличилось в последнее время – в связи с ковидом. Летаем по всему краю, включая самые северные районы.

- Вам приходилось бывать в сложных и опасных ситуациях? Есть случаи, которые запали в память?

- У нас пять из шести случаев – сложные. Доводилось реанимировать людей прямо в вертолете. Принимал в воздухе и роды. Большинство экстрима связано с последствиями чрезвычайных ситуаций, аварий, например. Запомнился случай с прошлогодней автокатастрофой в Ульчском районе, когда на полной скорости перевернулся автобус с 44 пассажирами. Пострадало 20 человек. Мы прибыли на место крушения. Имелись серьезно раненые, в недалекой больнице в поселке Циммермановка полноценную помощь им оказать бы не смогли. Решили везти всех в Хабаровск в ККБ №2. Представьте: конец сентября, ненастье, а главное – темнота. Летать в таких условиях крайне опасно. Рискнули. Натерпелись, конечно, разных не очень приятных чувств, но все 17 человек доставили в стационар.

- Наверное, чтобы работать в таких стрессовых ситуациях нужно иметь какие-то особенные черты характера?

- Конечно, от человека зависит. Мне с молодости нравилась работа, так сказать, на грани риска. Потому и в скорую помощь пошел. Потом в санавиацию. Здесь хватает адреналина. И переживания тоже достаточно. У меня за 4 года, два человека во время транспортировки на руках умерло – не помогли реанимационные мероприятия. Оба инфарктники. Сокрушался, естественно. Зато и гордость за спасенные жизни ощущаешь острее. Мы работаем в условиях, максимально приближенных к «скорой помощи», только спасаем не в границах города, пусть и большого, а на территории края. Я бы сказал, что санавация находится постоянно «на линии фронта». Такая работа должна нравиться. Это должно быть твоим призванием.

Хабаровскому медику вручили вот такой кубок. Фото: личный архив

- Тогда закономерный вопрос – после такой нервной работы как вы снимаете стресс? Дедовским способом?

- Если под дедовским способом вы имеете в виду рыбалку или собирание грибов, то – да. Обожаю это дело. Понимаете, время отдыха тем более сильнее ценишь, чем интенсивней и непредсказуемой работа. Мы – анестезиологи-реаниматологи – как солдаты умеем высыпаться и расслабляться впрок. Главное – уметь моментально концентрироваться, быть готовым к мгновенной мобилизации. Сейчас ты пришел домой и набрал ванну с морской солью, чтобы расслабиться как следует, а через полчаса – срочный вызов на экстренный вылет куда-нибудь в Полины Осипенко. От твоего внутреннего и общего физического состояния, от скорости реакции зависит жизнь людей в самом буквальном смысле. К этому надо быть готовым. Если же случатся совсем свободное время, люблю просто почитать – фантастику, хорошие детективы.

- У вас двое детей. Вы бы хотели, чтобы они пошли по стопам отца?

- Ой не знаю… Вряд ли. То есть, если сын или дочь решать стать врачами, я против не буду. Постараюсь передать свои знания и опыт. Но вряд ли с меня начнется медицинская династия. В моей семье никогда никто медициной не занимался. Мама – инженер, отец – спортивный тренер. Я первый такой. Наверное, для этого нужно какие-то специфичные черты характера иметь. И мечту. Я знал, что буду врачом, с самой школы. И с первого курса университета пошел на «скорую» – санитаром, медбратом, фельдшером.

- Вы стали лучшим врачом санавиации России. Что вам дает такой статус?

- Я не знаю, дает ли это какие-то преференции. Возможно, как-то будет учитываться при прохождении аттестации. Да мне это и не так важно. Звание «Врач года» принесло мне внутреннее удовлетворение. Даже гордость. Ведь, человеку всегда приятно, когда его работу оценили, что его труд не напрасен. Значит, он не зря живет на этой земле и занимается самой благородной из профессий – медициной.

Награда Родиону Шилеге - вторая в копилке Центра медицины катастроф. Два года назад на первом Форуме «Санитарная авиация-2019» победителем в номинации «Легенда санитарной авиации» стал сотрудник КГБУЗ «ХТЦМК», заведующий отделением экстренной и консультативной медицинской помощи, врач-реаниматолог Анатолий Таенков.

- Безусловно, мы гордимся Родионом Валерьевичем. Он провел 291 медицинскую эвакуацию пациентов в 2020 году, а в воздухе в вертолёте провел 373 часа. Он заслужил победу. Надо понимать, что это такое. В России больше 80-ти центров медицины катастроф. Не везде есть санавиация, потому что не везде она нужна. Но Хабаровский край с его необъятными территориями и климатом от почти субтропиков до вечной мерзлоты – один из самых сложных регионов. И один из самых весомых в стране. В 2016 году мы заняли первое место по результативности в России. Наши медики проводят в воздухе по 17 часов в сутки. В среднем время вылета – 6-7 часов. В этом году мы сделали где-то 550 рейдов. Справляемся. В том числе и благодаря таким людям как Родион Шилега, - говорит Павел Курнявка, главный врач хабаровского территориального центра медицины катастроф.

Единственная проблема, с которой приходится иметь дело в целом работающему, как часы, Центру медицины катастроф – кадры. Не хватает людей. Кадровы1й голод, как и во всей медицине. Впрочем, реформы, проводимые в краевом здравоохранении в последние полтора года, позволяют надеяться, что скоро ситуация стабилизируется.