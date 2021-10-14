«Комсомольская правда» - Хабаровск» объявляет фотоконкурс «Золотая осень глазами ребенка»

«КП» - Хабаровск» объявляет фотоконкурс «Золотая осень глазами ребенка» Фото: Елена ТЕРЯЕВА

«КП» - Хабаровск» объявляет о старте фотоконкурса «Золотая осень глазами ребенка».

Условия участия в конкурсе просты. Необходимо сфотографировать рисунок или поделку вашего ребенка на осеннюю тему и загрузить фотографию на наш сайт. Поделка может быть выполнена из любых природных материалов. Приветствуется оригинальность исполнения. Это касается и рисунков. Прием заявок на конкурс пройдет с 15 по 29 октября. После этого мы подведем итоги и пригласим победителей в редакцию за призами и наградами от наших партнеров.

Внимание! От каждого участника принимается только по одной фотографии!

Условия голосования

Уважаемые читатели! Вы можете проголосовать сразу за нескольких участников нашего конкурса и повторно вернуться к голосованию спустя 24 часа.

Конкурс проходит с 15 по 27 октября 2021 года. За каждую фотографию можно проголосовать раз в сутки. Подведение итогов 28 октября, а призы победители получат 29.

В заявке на размещение необходимо указать:

- имя участника;

- город;

- номер телефона*.

Заявки, присланные без указания вышеперечисленных данных, к участию в конкурсе не допускаются.

*На сайте указан не будет.

Размещайте фото в специальной форме, голосуйте за понравившиеся фотографии, собирайте лайки и получайте призы от наших спонсоров.

Внимание! Денежный эквивалент призов не выдается, редакция призы не доставляет.