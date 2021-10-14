Здоровая спина – залог счастливой жизни

Сколько часов вы проводите сидя за компьютером и в телефоне? Такой вопрос могут задать сразу несколько узких специалистов: от окулиста до хирурга. Сидячий образ жизни подпортил здоровье многим работающим людям. Ведь в большинстве случаев рабочие места плохо оборудованы. Отсюда возникают проблемы с осанкой, начинает болеть спина, в частности позвоночник. Появляется и множество дополнительных симптомов, которые люди редко связывают со спиной. Например, боли в области живота, утомляемость, головные боли и многое другое. О том, как не довести дискомфорт в спине до крайней точки рассказали специалисты медицинского центра «БЛЮЗ-ДЕНАС-ЦЕНТР».

Медцентр «БЛЮЗ-ДЕНАС-ЦЕНТР» работает в Хабаровске уже практически 17 лет. Он был создан Людмилой Бабкиной в 2004 году, у нее были позвоночные грыжи. В какой-то момент ей предложили пройти лечение во Владивостоке, по методике профессора Владимира Найдина. Результат был просто потрясающим – грыжи и боль ушли. Совместно с профессором Найдиным Людмила Борисовна приняла решение открыть такую же клинику, только в Хабаровске.

С тех пор и хабаровчане смогли сказать «нет» своей боли. Восстановление каждого пациента проходит индивидуально. Для достижения результата проводится комплекс мероприятий. За годы работы центру удалось поднять на ноги, в прямом смысле этого слова, более 150 человек.

В основном для восстановления и лечения используют препараты, в состав котороых входят биологически активные вещества растительного происхождения (папайи, химопапаин, протеолитические ферменты). Они, в свою очередь, положительно влияют на коллагеновые хрящевые ткани. Иногда этого бывает достаточно, чтобы человек вновь смог жить полной жизнью.

В центр можно смело обращаться, если вам диагностировали остеохондроз, дискогенный радикулит, грыжу Шморля, неврит лицевого нерва, келоидные рубцы, осттравматические повреждения конечностей, суставные контрактуры, артрозо-артрит крупных суставов (в том числе коксаартроз), плече-лопаточный периартрит, травмы, бронхиальную астму и многое другое.

Кроме того, в центре можно посетить СПА-процедуру с кедровой бочкой, массажем, пилингом и обертыванием. Также можно обратиться к узким специалистам. С полным перечнем оказываемых услуг можно ознакомиться на сайте lbblus.ru.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.