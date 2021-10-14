Практически в два раза за неделю выросло число пациентов с ковидом в Хабаровском крае Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Хабаровском крае обострилась ситуация с заболеваемостью коронавирусом. Об этом говорит не только статистика выявленных случаев, но и откровенные признания врачей, работающих с ковид-пациентами. Специалисты в растерянности, а руководители профильных министерств готовятся к кардинальным мерам - введению QR-кодов для участия в массовых мероприятиях.

РАСШИРЯЕМ КОЕЧНЫЙ ФОНД

За прошедшую неделю в Хабаровском крае выявлено 2332 новых пациента, при этом буквально за неделю до этого инфицированных было на порядок меньше - 1694. Цифры, прямо говоря, не самые хорошие. Прирост в 638 случаев за неделю говорит о том, что регион уже вошел в четвертую волну коронавируса.

Заболеваемость выросла как в больших городах - Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, так и в районах - Хабаровском, имени Лазо, Нанайском, Бикинском, Николаевском, Солнечном и Амурском. Медики были вынуждены расширить коечный фонд в больницах.

- На этой неделе мы дополнительно развернули 150 коек в Комсомольской городской больнице имени А. В. Шульмана и 184 койки в Хабаровской городской больнице имени Д. Н. Матвеева. На сегодняшний день в 15 клиниках региона развернуто 1986 коек для ковид-пациентов. Но даже при увеличении коечного фонда его загруженность составляет 74%, свободно лишь 519 коек, - рассказал Алексей Веселов, и.о. заместителя министра, начальник управления организации медицинской помощи населению.

Кроме того, замминистра отметил, что выросло количество СКТ-исследований. Если ранее в день в 10 центрах проводилось около 300 исследований, то сейчас эта цифра достигла 540.

- Можно сказать, что регион вступает в четвертую волну коронавируса, - добавил Алексей Веселов.

БОЛЕЮТ ДЕТИ И ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ

В свою очередь в региональном управлении Роспотребнадзора уточнили, что вновь поднялась заболеваемость среди детей и подростков до 14 лет и людей старшего возраста.

Практически в два раза за неделю выросло число пациентов с ковидом в Хабаровском крае Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Около 50% от всех заболевших за эту неделю - это неработающее население и пенсионеры. Кроме того, в это же число входят работники сфер услуг, образования, здравоохранения, банковской системы и госслужащие, - уточнила Татьяна Зайцева, руководитель управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

Выросло число пневмоний. По итогам прошлой недели 24,5% болеющих ковидом переносят его в форме пневмонии. Татьяна Зайцева также напомнила, что до сих пор есть проблема со своевременным обращением к врачу.

- Более 50% всех пациентов с ковидом недооценивают свое состояние и обращаются к врачу слишком поздно. Отсюда заметен рост количества тяжелых форм заболевания, - отметила руководитель краевого Роспотребнадзора.

QR-КОДЫ: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

Еще на прошлой неделе во время оперативного штаба по коронавирусу было озвучено предложение по введению QR-кодов для участия в массовых мероприятиях. За неделю настроение руководителей в отношении этой темы не изменилось. Более того, зампред правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов даже дал поручение проверить техническую готовность к введению новых мер.

- В некоторых регионах рост заболеваемости достиг 40-60%. QR-коды для посещения массовых мероприятий введены уже в 26 регионах, а для похода в места общественного питания - в 22. Мы же входим в пятерку по России по обеспеченности вакциной благодаря усилиям Михаила Дегтярева. Сейчас к ИВЛ не подключен ни один вакцинированный. С мощностью в 200 мобильных бригад мы можем прививать по семь тысяч пациентов в день. Темпы нужно наращивать, - сказал Евгений Никонов.

Сейчас в тяжелом состоянии находтся 34 пациента, из них 18 подключено к аппаратам ИВЛ. Всего с начала пандемии привилось 355 359 жителей края, полностью завершили вакцинацию 331 873 человека.

ОПАСЕНИЯ ВРАЧЕЙ

Подтверждают всю серьезность ситуации и сами врачи, работающие непосредственно с ковид-пациентами. Накануне откровениями о работе в пандемию и опасениями поделилась Анна Любавина, заведующая отделением УЗИ КГБУЗ «Городская клиническая больница №10».

- Вот два года мы в ковиде, два года наши сердца и души растерзаны в фарш. С течением времени все обостряется сильнее. С каждым разом все эмоциональнее ждешь перевода пациента из реанимации. И с каждым разом все острее ощущение собственного бессилия, когда надежды рушатся, - искренне написала в своем блоге Анна Любавина.

Врач поделилась конкретным примером. Пациент 46 лет поступил в больницу с КТ тяжестью 3 из 4 возможных. Изначально пациент считался тяжелым, так как у него обнаружили явления дыхательной недостаточности. Лечили хабаровчанина в реанимации, где со временем его состояние стабилизировалось.

- Сегодня на утреннем обходе коллеги обсудили стабильное состояние пациента, и все довольные, что уж тут-то мы победили, решили переводить сегодня пациента в общее отделение. Этому и сам парень был рад. Нахождение в реанимации тягостно для пациента. Там от одних звуков можно с ума сойти. Он за 12 дней видел немало. И был рад, что скоро встанет на ноги. Как потом все быстро отмоталось назад? - продолжила рассказ заведующая отделением УЗИ.

Проблема пришла, откуда ее не ждали. В одно мгновение мужчина посинел и перестал дышать. Быстрые решения и реанимация спасли пациента. Но именно когда аппарат ИВЛ заработал ровно, врачи осознали, насколько ужасна ситуация.

- Вероятнее всего это, конечно же, будет ТЭЛА - тромбоэмболия легочной артерии. Самое грозное и смертельное осложнение. Почему ни введение антикоагулянтов в лечебных дозах, ни все другие мероприятия не имеют на это все никакого влияния? Почему умирают люди? Ко всему прочему очень много артериальных тромбозов. Каков механизм? Почему они настолько тромбо-эмбологенные? Возникают какие-то мелкие тромбозы, которые я не вижу по УЗИ, но они проявляют себя клинически. Должно же быть с точностью наоборот, - объяснила Анна Любавина.

Практически в два раза за неделю выросло число пациентов с ковидом в Хабаровском крае. Фото: @smertinet. Фото: Социальные сети

Из-за произошедшего у пациента почернели кончики пальцев ног.