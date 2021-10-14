Хабаровск в дыму: почему город душит смог от масштабных палов травы

Хабаровск задыхается от дыма, которым 14 октября заволокло почти весь город. Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Хабаровск задыхается от дыма, которым 14 октября заволокло почти весь город. Едкий запах люди почувствовали с самого утра. Причина - палы травы, которые фиксируются в разных районах региона. Смог от пожаров в региональную столицу нагнал ветер.

ЗАДЫХАЕМСЯ

Пожары отмечаются на юге Хабаровского края - горит Вяземский, Бикинский и (особенно сильно) район имени Лазо. Единичные возгорания зафиксированы в пригороде регионального центра, Комсомольском и Амурском районах. Ближайший к Хабаровску пожар полыхает недалеко от Мухена, трава объята пламенем в Хорском лесничестве, местами горит соседняя ЕАО. Всего в крае зарегистрировано 37 термических аномалий - это как возгорания, так и места, где вот-вот вспыхнет огонь.

- Дым от этих пожаров в Хабаровск гонит ветер южного направления. К вечеру будет лучше дышать. Ждем, что немного изменится направление ветра из-за подходящего циклона, — рассказала «КП» Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

Смог от пожаров в региональную столицу нагнал ветер Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

ЗАТУШИТЕ МАНГАЛЫ

Социальные сети заполнены видео с разгулом стихии. Пламя выжигает поля с сухой травой и разрастается. Стены огня подходят к федеральным трассам, соединяющим города региона. Автомобилисты вынуждены пробираться через дымовые завесы, а пламя в некоторых местах достает до машин. Зрелище жуткое.

Палы травы не возникают просто так, на это влияют два фактора: природный и человеческий. В регионе последние несколько дней держится сухая погода, из-за чего жухлая желтая трава моментально вспыхивает. Однако чаще всего причиной пожаров называют человека - люди продолжают ходить на шашлыки, дачники - жечь мусор. Не успеешь оглянуться, как поля и леса уже будут охвачены пламенем.

- Любое неосторожное обращение с огнем, не затушенный костер, брошенный окурок или спичка в траву могут привести к распространению пламени на значительные территории. При том, что загорания происходят в основном за пределами населенных пунктов, на необрабатываемых полях, марях, вдоль автомобильных дорог, на пустырях, - сообщили в пресс-службе главка МЧС РФ по Хабаровскому краю.

ВПЛОТЬ ДО «УГОЛОВКИ»

В Хабаровском крае действует особый противопожарный режим. Поджигателям грозит как административная, так и уголовная ответственность, причем в санкция удваивается. Для частных лиц штраф составляет от 2000 до 4000 рублей, для должностных лиц - от 15 до 30 тысяч рублей, для организаций - от 200 до 400 тысяч рублей.

Пал травы, приведший к уничтожению леса, квалифицируется уже как преступление по статье «Уничтожение или повреждение лесных насаждений», которая, в зависимости от части, предусматривает штрафы от 200 до 400 тысяч рублей и от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Максимальное наказание - до восьми лет колонии.

ЧЕМ ОПАСЕН СМОГ

В угарном газе содержатся частицы, которые в первую очередь поражают легкие и повреждают сосуды. При попадании в глаза дым вызывает сухость и покраснения слизистой. Нервная система отвечает на интоксикацию бессонницей, усталостью и раздражительностью.

Единичные возгорания зафиксированы в пригороде регионального центра, Комсомольском и Амурском районах Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Особенно опасен едки дым для беременных женщин, детей, людей с заболеваниями сердечно-сосудистой и легочной систем. На улице лучше носить маску, притом периодически ее менять.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ЗАДЫМЛЕНИЯ:

1. Стараться избегать длительного нахождения на воздухе. Детям, беременным женщинам и людям с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и легочной систем лучше отказаться от прогулок.

2. Не открывать окна.

3. Занавешивать места поступления атмосферного воздуха (окна, форточки) увлажненной тканью и периодически ее менять.

4. Регулярно проводить влажную уборку помещений.

5. Ограничить физическую нагрузку: занятия спортом, физическую работу на открытом воздухе.

6. Максимально ограничить курение, избегать употребления алкогольных напитков и пива.

7. Автомобилистам стоит быть особенно внимательными: при задымлении снижается видимость, замедляется реакция, причем человек может этого не заметить.

8. В случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания (появления признаков одышки, кашля, бессонницы) необходимо обратиться к врачу.