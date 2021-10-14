Хабаровск
ФотоВидеоCovid-19 в ХабаровскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
ФотоВидеоCovid-19 в ХабаровскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия14 октября 2021 9:44

Хабаровск в дыму: почему город душит смог от масштабных палов травы

Огонь стеной подходит к важным трассам, уничтожая все на своем пути
Егор ФАЛХВАДЗЕ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Хабаровск задыхается от дыма, которым 14 октября заволокло почти весь город.

Хабаровск задыхается от дыма, которым 14 октября заволокло почти весь город.

Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Хабаровск задыхается от дыма, которым 14 октября заволокло почти весь город. Едкий запах люди почувствовали с самого утра. Причина - палы травы, которые фиксируются в разных районах региона. Смог от пожаров в региональную столицу нагнал ветер.

Пал подбирается к трассе в Хабаровском крае
Видео: Instagram @glaznaroda_khv

ЗАДЫХАЕМСЯ

Пожары отмечаются на юге Хабаровского края - горит Вяземский, Бикинский и (особенно сильно) район имени Лазо. Единичные возгорания зафиксированы в пригороде регионального центра, Комсомольском и Амурском районах. Ближайший к Хабаровску пожар полыхает недалеко от Мухена, трава объята пламенем в Хорском лесничестве, местами горит соседняя ЕАО. Всего в крае зарегистрировано 37 термических аномалий - это как возгорания, так и места, где вот-вот вспыхнет огонь.

- Дым от этих пожаров в Хабаровск гонит ветер южного направления. К вечеру будет лучше дышать. Ждем, что немного изменится направление ветра из-за подходящего циклона, — рассказала «КП» Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

Смог от пожаров в региональную столицу нагнал ветер

Смог от пожаров в региональную столицу нагнал ветер

Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

ЗАТУШИТЕ МАНГАЛЫ

Социальные сети заполнены видео с разгулом стихии. Пламя выжигает поля с сухой травой и разрастается. Стены огня подходят к федеральным трассам, соединяющим города региона. Автомобилисты вынуждены пробираться через дымовые завесы, а пламя в некоторых местах достает до машин. Зрелище жуткое.

Крупные палы травы в Хабаровском крае
Видео: Instagram @glaznaroda_khv

Палы травы не возникают просто так, на это влияют два фактора: природный и человеческий. В регионе последние несколько дней держится сухая погода, из-за чего жухлая желтая трава моментально вспыхивает. Однако чаще всего причиной пожаров называют человека - люди продолжают ходить на шашлыки, дачники - жечь мусор. Не успеешь оглянуться, как поля и леса уже будут охвачены пламенем.

- Любое неосторожное обращение с огнем, не затушенный костер, брошенный окурок или спичка в траву могут привести к распространению пламени на значительные территории. При том, что загорания происходят в основном за пределами населенных пунктов, на необрабатываемых полях, марях, вдоль автомобильных дорог, на пустырях, - сообщили в пресс-службе главка МЧС РФ по Хабаровскому краю.

Автомобилисты в Хабаровском крае вынуждены пробираться через дымовые завесы
Видео: Instagram @glaznaroda_khv

ВПЛОТЬ ДО «УГОЛОВКИ»

В Хабаровском крае действует особый противопожарный режим. Поджигателям грозит как административная, так и уголовная ответственность, причем в санкция удваивается. Для частных лиц штраф составляет от 2000 до 4000 рублей, для должностных лиц - от 15 до 30 тысяч рублей, для организаций - от 200 до 400 тысяч рублей.

Пал травы, приведший к уничтожению леса, квалифицируется уже как преступление по статье «Уничтожение или повреждение лесных насаждений», которая, в зависимости от части, предусматривает штрафы от 200 до 400 тысяч рублей и от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Максимальное наказание - до восьми лет колонии.

Пожары отмечаются на юге Хабаровского края
Видео: Telegram @NewsKhv

ЧЕМ ОПАСЕН СМОГ

В угарном газе содержатся частицы, которые в первую очередь поражают легкие и повреждают сосуды. При попадании в глаза дым вызывает сухость и покраснения слизистой. Нервная система отвечает на интоксикацию бессонницей, усталостью и раздражительностью.

Единичные возгорания зафиксированы в пригороде регионального центра, Комсомольском и Амурском районах

Единичные возгорания зафиксированы в пригороде регионального центра, Комсомольском и Амурском районах

Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Особенно опасен едки дым для беременных женщин, детей, людей с заболеваниями сердечно-сосудистой и легочной систем. На улице лучше носить маску, притом периодически ее менять.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ЗАДЫМЛЕНИЯ:

1. Стараться избегать длительного нахождения на воздухе. Детям, беременным женщинам и людям с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и легочной систем лучше отказаться от прогулок.

2. Не открывать окна.

3. Занавешивать места поступления атмосферного воздуха (окна, форточки) увлажненной тканью и периодически ее менять.

4. Регулярно проводить влажную уборку помещений.

5. Ограничить физическую нагрузку: занятия спортом, физическую работу на открытом воздухе.

6. Максимально ограничить курение, избегать употребления алкогольных напитков и пива.

7. Автомобилистам стоит быть особенно внимательными: при задымлении снижается видимость, замедляется реакция, причем человек может этого не заметить.

8. В случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания (появления признаков одышки, кашля, бессонницы) необходимо обратиться к врачу.

СтихияПроисшествия: СТИХИЯ