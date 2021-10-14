Соя: проблемы-решение Фото: Максим МОЛОТОВ

Хабаровский край постепенно превращается крупного экспортера сельскохозяйственной продукции. Конкретно – сои. С каждым годом посевные площади под эту бобовую культуры увеличиваются, а тоннаж, вывозимый за рубеж (основной потребитель - Китай) возрастает. Соя становится монокультурой. О том, почему соя с хабаровских полей обрела такую популярность и с какими проблемами приходится сталкиваться агрономам, производителям и экспортерам, рассказывает агроном ФГБУ «Хабаровский референтный центр Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору» Татьяна Дягилева.

Наша лаборатория – фитосанитарных исследований, оценки качества семян и посадочного материала – занимается экспертизой проб партий сои, которые экспортируются в КНР и вывозятся в различные регионы по России, так как в крае только одно предприятие перерабатывает сою.

Проблема в том, что в районах выращивания сои в крае, выявлены поля с очагами заражения карантинными сорняками-амброзией полыннолистной и повиликой полевой. Согласно карантинных требований РФ вывоз заражённой продукции проводится с соблюдением карантинных мероприятий. Так в случае с соей вывоз разрешён только на те предприятия, где технология переработки сои лишает семена сорняков всхожести. При экспорте в Китай, куда соя отправляется также на переработку согласно требованиям карантинной службы страны в сое должны отсутствовать карантинные вредные организмы: семена сорных растений , в том числе амброзии и повилики, сорняки которые выявлены в посевах сои в крае, насекомые и болезни. Кроме того соя выращенная в крае не генномодифицированная, это также одно из основных требований импортёров.

Помимо влияния на качество и урожай продукции, карантинные сорные растения- это особо вредные виды сорняков. Степень их агрессивности представляет значимую угрозу огородным и полевым культурам, а также человеку и животным.

Они забирают значительную часть питательных веществ и влаги, из-за них снижается урожайность с/х культур, Повилика-растение паразит, у повилики отсутствует корневая система. Питаются повилики, прикрепляясь присосками к растению-хозяину. Присоски (гаустории) глубоко проникают в ткань культурного растения. Стебли сорняка почти лишены хлорофилла, нитевидные, вьющиеся, покрыты листочками-чешуйками и мелкими многочисленными цветочками высасывая все соки, нарушает обмен веществ «хозяина», растение ослаблено, отстает в росте и развитии. Нередко целые массивы культурных растений, зараженных паразитом, погибают.

Амброзия полыннолистная. Мощные корни и массивная надземная часть сорняка угнетают культурные растения. В ходе вегетационного периода, амброзия буквально высасывает из почвы воду и минеральные вещества, иссушает и истощает почву, затеняет культурные растения. Однолетнее растение достигает высоты 1,8 м, стержневой корень уходит вглубь почвы на 4 метра. Размножается амброзия семенами, количество которых с одного куста может достигать 40 тысяч. Высокая всхожесть наблюдается и у невызревших семян сорняка. Растение хорошо адаптировано к затоплению и частому скашиванию.

Появление агрессивных растений приводит к изменению структуры видового сообщества. Еще один фактор, влияющий на развитие с/х культур – распространение патогенной микрофлоры, вредителей и болезней. При низкой агротехнике сорняки губят почти весь урожай. Эти виды карантинных растений-сорняков очень токсичны для животных. При выпасе на полях, заселенных подобными растениями, происходит их отравление. В период цветения амброзии, сорняк выделяет огромную массу пыльцы, вызывающую тяжелые аллергические реакции.

Кроме перечисленных проблем, карантинные организмы приводят к снижению качества убранного урожая. И как результат требуется дополнительная очистка семян, так как распространение повилики и амброзии происходит в основном с семенами культурных видов при их недостаточной очистке и как результат увеличение площадей заражённых карантинными сорняками.

Поэтому перед аграриями края, стоит задача получения продукции свободной от засорения и заражения вредными карантинными организмами.

На полях заражённых карантинными сорняками запрещается посев сои, рекомендуется размещать зерновые культуры, злаковые однолетние травы, они устойчивы к заражению повиликой, а так как это культуры сплошного сева, они затеняют всходы сорняков, в нашем случае амброзии, угнетают её.

Постепенно в течении 2-3 лет уменьшается количество семян сорняков в почве.

Химические и агротехнические мероприятия также направлены на борьбу с сорняками и важно вести их в начале вегетации сои: именно в этот период она слабо конкурирует с нежелательными соседями на поле. Чем дольше растут сорняки, тем выше ущерб от них культурным растениям. Из-за угнетение сорной растительностью сои после фазы 3–5 тройчатых листьев можно потерять половину урожая.

Весь этот комплекс мер возможен при соблюдении севооборотов.

Соя не должна быть монокультурой.

Многолетнее выращивание сои по сое в результате бесконтрольного развития сорных растений, почвоутомления при использовании одних и тех же видов минеральных удобрений и ядохимикатов, выработка устойчивости вредных организмов и распространение патогенов, приводит к снижению урожая и его качества.

По данным МИНСЕЛЬХОЗА в крае доли в общей площади посевов сои в крае с 12% (11,6 тыс. га) в 2000 году до 54% (35,7 тыс. га) в 2020 году и снижению посевов кормовых культур. Сокращение производства кормов, в свою очередь, противоречит развитию животноводства. К 2024 году планируется увеличить посевные площади до 84,4 тыс. га с уменьшением доли сои.

Но, вероятно площади, занимаемые под сою будут также расти, так как растёт потребность в ней, с ростом посевных площадей под кормовые культуры, картофель и овощи. Что в конечном итоге ведёт к созданию высокорентабельной растениеводческой отрасли в нашем крае, с высокой культурой земледелия.