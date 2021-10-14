Михаил Дегтярев вместе с вице-премьерами осмотрел главные объекты Комсомольска-на-Амуре

Дмитрий Григоренко и Марат Хуснуллин своими глазами убедились, что работы идут, причем опережающими темпами. Фото: Правительство Хабаровского края

Хабаровский край вновь принимает первых лиц российского правительства: 13 октября в Комсомольск-на-Амуре прилетели два вице-премьера - Дмитрий Григоренко и Марат Хуснуллин. Их встречал губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Вместе они отправились инспектировать два важнейших объекта города Юности.

ОПЕРЕЖАЮЩИМИ ТЕМПАМИ

Губернатор и вице-премьеры посетили стройплощадку детского больничного комплекса в Комсомольске-на-Амуре. В июле этого года во время своего визита премьер-министр Михаил Мишустин поручил предусмотреть средства для завершения строительства и оснащения этого объекта. Больница - здание с непростой судьбой. Его начали строить в 2017 году. Через какое-то время вскрылись серьезные ошибки в проектной документации. Исправление недочетов по расчетам привело к многомиллиардному удорожанию стройки. Объект заморозили.

Придя в край, Михаил Дегтярев обратил пристальное внимание на комсомольскую детскую больницу. Он принял решение ее достроить. Деньги для этого он попросил выделить премьер-министра России Михаила Мишустина. Под личные гарантии, ручаясь своим местом.

– В федеральном бюджете уже заложено на 2022-2023 годы больше трех млрд рублей на достройку этого объекта. В ближайшую неделю будет утверждена дорожная карта, в которой пропишем ответственных. Достройку планируем завершить к 1 сентября 2023 года, еще несколько месяцев уйдет на работы по лицензированию, укомплектованию персоналом и оснащению оборудованием, – рассказал Михаил Дегтярев.

Михаил Мишустин неспроста прислал вице-премьеров в Комсомольск инспектировать именно этот объект. Ручательство карьерой – не шутка. Но выяснилось, что никто и не шутил - Дмитрий Григоренко и Марат Хуснуллин своими глазами убедились, что работы идут, причем опережающими темпами.

- Мы видим, как правительство демонстрирует повышенное внимание к Дальнему Востоку вообще и к Комсомольску-на-Амуре в частности. Детская больница в этом смысле показательна. На ее примере высшая исполнительная власть убеждается, что выделенные деньги – эти миллиарды – идут на созидание в прямом смысле. Дела оказались действительно важнее слов. Михаил Дегтярев таким образом демонстрирует высокий лоббистский потенциал. С его помощью он расширяет спектр рабочих коммуникаций. То есть вовлекает в процесс налаживания жизни в Хабаровском крае всех, вплоть до вице-премьеров, - комментирует Галина Кононенко, председатель Хабаровского краевого объединения организаций профсоюзов, председатель Общественной палаты Хабаровского края.

Высокая комиссия также оценила ход ремонта набережной Комсомольска-на-Амуре. Михаил Дегтярев отметил, что обновленная прогулочная зона для жителей города откроется весной 2022 году. Приостановленные из-за паводка работы по первым двум плановым этапам возобновлены с удвоенной скоростью.

- Мы, комсомольчане, рады, что наш город президентского внимания, наконец, почувствовал это внимание, которое появилось в последние полтора года. Приезжают первые лица, подстегивают подрядчиков. Мы с нетерпением ждем и набережную, и спортивный комплекс, и больницу, - говорит Виталий Вольнов, член Общественного совета Комсомольска-на-Амуре, Член Народного совета при губернаторе Хабаровского края.

Вице-премьер Марат Хуснуллин заверил комсомольчан, что набережная будет готова на год раньше плана. Фото: Правительство Хабаровского края

ОСОБЫЙ СТАТУС

Михаил Дегтярев с двумя вице-премьерами осмотрели производственные мощности ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация». На этом важнейшем для края заводском комплексе в ближайшее время стартует интенсивное наращивание объемов производства. В КаААЗ вкладывают колоссальные средства – в непосредственно производство и в военное изобретательство – здесь идет непрерывная модернизация боевых машин и осваивается серийный выпуск истребителей пятого поколения Су-57 и многофункциональных истребителей поколения 4++ Су-35С.

Пристальный интерес комиссии вызвали цеха по сборке лайнеров Sukhoi Superjet 100. В настоящее время 155 самолетов Sukhoi Superjet 100 находятся эксплуатации. В июле на XV Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 были подписаны контракты и соглашения на поставку 58 новых Sukhoi Superjet 100. Эти самолеты, как и Ил-114-300, будут поставляться в рамках программы повышения транспортной доступности на Дальнем Востоке.

Дмитрий Григоренко отметил, что за последние пять лет производительность завода улучшилась в несколько раз.

- Этот визит вице-премьеров говорит о многом. Например, о том, что и после выборной лихорадки, после всех этих вливаний и обещаний, правительство России продолжает демонстрировать особость статуса дальневосточников. У нас сохраняется значительная степень скептицизма по отношению к Москве и верховной власти, но у нас есть губернатор, который сам, не будучи местным уроженцем, делает все, чтобы этот скептицизм преодолеть. Не словами, а как он сам провозгласил – делами. Дегтярев дает не просто надежды – мы уже не верим обещаниям. Он показывает дорогу в будущее конкретными делами. Выборы были только стартом, - считает Юрий Березутский, заведующий научно-исследовательской лабораторией Дальневосточного института управления – филиала ФГБОУ ВО "РАНХИГС при Президенте Российской Федерации", кандидат социологических наук, доцент.

Окончательные итоги визита вице-премьеров Дмитрия Григоренко и Марата Хуснуллина будут подведены позже, но уже сейчас можно сделать вывод – Михаил Дегтярев синхронизировал работу региональных и федеральных властей и смог получить доступ к федеральным ресурсам. А они существенно превышают возможности краевого бюджета. Благодаря этой стратегии у краевого правительства появилась возможность начинать новые масштабные проекты и заканчивать старые.