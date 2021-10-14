Хабаровск занял 9 место в рейтинге самых пьющих городов России

Рейтинг показывает, что хабаровчане пьют очень охотно Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Независимое агентство Zoom Market составило рейтинг самых пьющих городов России, на основе федерального социологического опроса. Этот рейтинг показывает, сколько алкоголя покупают россияне в разных регионах необъятной. Опрос проводился по методу личных интервью в 15 городах Российской Федерации.

Первую тройку «лидеров» возглавляют Саратов, Пермь и Ханты-Мансийск. Лучшим из худших оказался Краснодар, он на 15 месте. Хабаровск же занимает в этом непочетном пьяном рейтинге девятое место. Причин, почему так происходит, может быть несколько.

- У Хабаровска в отношении слава дурная. Алкоголь сейчас не просто доступен, а навязчиво доступен. В городе слишком много питейных заведений и алкомаркетов. И в этом случае предложение рождает спрос. Чем больше продается алкоголя по привлекательным ценам, тем охотнее его покупают. И с этим, на мой взгляд, необходимо что-то делать. Также хабаровчане реже обращаются к наркологам, в сравнении с другими регионами. Спекулировать, почему так происходит можно долго. Смею предположить, что такой высокий уровень пьянства может быть связан с протестными настроениями, с чувством отчужденности дальневосточников от остальной страны, экономической нестабильностью. А бороться с проблемой можно двумя путями – либо вводить строгие запреты и ограничения, либо идти от обратного и устраивать дни трезвости и другие позитивные мероприятия. Также алкоголиков может спасти религия и стремление к духовному развитию, - поделился мнением Александр Измайлов, психолог, аддиктолог по проблемам пьянства, курения и лишнего веса.

В целом же рейтинг показывает, что пьют в нашей стране везде, без привязки к отдельному субъекту.

По данным Медицинского информационного агентства к 2020 году Россия потеряла на алкоголизме больше 5 триллионов рублей. Речь идет о лечении сопутствующих болезней, а также устранении последствий ДТП и других преступлений, совершенных под алкоголем и многое другое.