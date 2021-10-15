Футбольным «Химкам» запретили регистрировать новых игроков из-за долга перед «СКА-Хабаровск». Фото: стоп-кадр видео ФК «Химки»

Футбольный клуб «Химки» не может регистрировать новых игроков из-за финансового конфликта с ФК «СКА-Хабаровск». Такое решение накануне приняла Палата Российского футбольного союза (РФС).

Как сообщили в пресс-службе РФС, ограничения были наложены из-за долга подмосковного клуба за трансфер защитника Кирилла Большакова, который перешел туда в июле 2020 года.

Контракт был заключен на три года, но прошлым летом стало известно, что «Химки» арендовали перспективного спортсмена с Дальнего Востока клубу «Олимп-Долгопрудный» до конца сезона.

Кирилл Большаков. Фото: ФК «Химки»

В обеих командах ситуацию пока не комментируют и не раскрывают сумму накопившегося долга. На его погашение РФС дала «красно-синим» 14 дней.

- Данный запрет может быть снят Палатой РФС по разрешению споров по заявлению «Химок» в случае исполнения обязательств перед «СКА-Хабаровском», - пояснили в РФС.

На сегодняшний день «Химки» занимают последнее место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). В следующем матче подмосковная команда 17 октября примет грозненский «Ахмат».

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