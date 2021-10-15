Михаил Дегтярев погрузился в мир технической интеллигенции будущего. Фото: предоставлено директором Инженерной школы Петром Черемухиным.

Во время своего более чем насыщенного событиями визита в Комсомольск-на-Амуре на этой неделе губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев побывал в Инженерной школе Комсомольска-на-Амуре. Это уникальное образовательное учреждение иногда называют «силиконовой долиной ДВ для школьников». Здесь маленьких комсомольчан с детства «затачивают» под высококвалифицированных специалистов IT, авиа-, ракето- и судомоделирования, инжиниринга робототехники и многих других специальностей. Школа является первичным звеном непрерывного инженерного образования, которая реализуется в Комсомольске-на-Амуре уже на протяжении нескольких лет. Главная цель учреждения — получить на выпуске разносторонне развитых, технически грамотных выпускников, имеющих навыки проектной деятельности. Глава региона познакомился с работой школы, ее учениками и учителями.

- Михаил Владимирович посетил различные лаборатории. Например, голографическую площадку Nettle Desk. Она была разработана в Сколково. Здесь проводятся исследования трехмерных объектов, которые перестраиваются под угол обзора человеческого зрения. Это есть, не только ты смотришь на экран, но и экран смотрит на тебя и реагирует на движения твоих глаз и тела. Восьмиклассники провели губернатору виртуальную экскурсию по музею Леонардо да Винчи во Флоренции. В химическом классе посмотрели работу центрифуги и лабораторию ДНК – в ней учатся проводить тесты на отцовство. На площадке теоретической и экспериментальной физики Михаилу Дегтяреву показали, как работает новое оборудование, которое школа получила в этом году в рамках краевой поставки. Глава региона осмотрел мастерскую робототехники, и познакомился с внутренним распорядком. Отмечу, что губернатор, сам, будучи инженером, много говорил с детьми на их языке, со специальной терминологией. Думаю, он остался очень доволен, - рассказал «Комсомольской правде» Петр Черемухин, директор МОУ «Инженерная школа».

Особенно Михаил Дегтярев заинтересовался VR-лабораторией фантастическим учебным блоком в инженерной школе. VR – это комплексная технология, позволяющая погрузить человека в иммерсивный виртуальный мир при использовании специализированных устройств – шлемов виртуальной реальности. Ученики погружаются в компьютерную среду для проведения экспериментов, которые в настоящем мире слишком опасны или чересчур дорогие. Что-то вроде симулятора полета для космонавтов.

- Именно учреждениях такого типа у детей с малых лет должно формироваться особенное «техническое» мировоззрение. Для этого необходимо постоянно поддерживать сочетание передовых педагогических методов и технологий, кадрового потенциала, постоянно обновляющейся материально-технической базы. Убежден, что в скором будущем выпускники Инженерной школы пополнят ряды специалистов на предприятиях края и начнут внедрять в производство инновационные подходы и технологии, - отметил Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края.

В следующем году Инженерная школа планирует открыть IT-куб и информационно-библиотечного центра – при поддержке правительства края.