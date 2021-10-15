«Дети душераздирающе кричали»: у родной тети забрали двух осиротевших после смерти матери сестер

Тринадцатилетняя Сабина размахивает руками и ногами, пытаясь ударить и укусить сотрудницу полиции Фото: Скриншот с видео

Изъятие детей из семьи - последняя мера, на которую идут органы опеки. Процедура эта болезненна, особенно для ребятишек, ведь это настоящая драма, когда тебя отрывают от родного дома... Поэтому изъятие сестер в городе Бикин прошло с громким скандалом и истериками, которые сняли на видео родственники и выложили в сеть. Большинство встало на сторону детей, но так ли однозначна ситуация - выясняла «Комсомолка».

ИСТЕРИКА

- Отпустите меня! Вы не имеете права меня трогать! - кричит девочка на видео.

Тринадцатилетняя Сабрина размахивает руками и ногами, пытаясь ударить и укусить сотрудницу полиции и других окружающих ее людей. Подросток душераздирающе вопит, вырывается. Вторит ей 12-летняя сестра Милена, которую сотрудники опеки и комиссии по делам несовершеннолетних пытаются посадить в машину. В итоге сопротивление девочек было подавлено.

Выяснилось, что на кадрах - изъятие детей из семьи тети. Восемь братьев и сестер в феврале этого года остались без мамы - она умерла от онкологии. Отец ребятишек находится в СИЗО, за что - тайна. Уже тогда семья попала в поле зрения ПДН, а со смертью матери контроль усилился. Опеку над детьми решила взять тетя Екатерина, у которой шестеро своих ребятишек.

БЛАГОРОДНО. КАЖЕТСЯ.

Екатерине дали шанс на то, чтобы выполнить все условия, необходимые для получения опеки над детьми. Среди них - не подвергать ребятишек опасности и обеспечивать минимальными потребностями: одеждой, едой, водой, спальными местами, собственными уголками для занятий и так далее. С последним, по словам источника «КП» в органах опеки, и возникли проблемы. Дом, в котором жили дети, не подходил для столь большой семьи.

- Но не только это стало причиной изъятия детей. Ситуация в семье сложная: тетя холит и лелеет ребятишек, они ведут здоровый образ жизни, но в то же время нередко ссорятся и считают, что все им должны. Чаще всего речь заходит о деньгах и пособиях, - рассказал собеседник «Комсомолки».

Пять сестер устали жить в такой обстановке и сбежали от тети в мае, некоторые попали в детский дом. По другой версии, девочки попали в учреждение с подачи Екатерины. Шестого ребенка опека забрала в октябре, изъятие двух оставшихся посмотрела вся страна. Сабрину и Милену отправили в приют, несмотря на то, что им по большому счету нравилось у тети. Но суд выносил все решения не в пользу Екатерины, а значит, оставаться у нее дети не могут.

- Членам семьи, временным опекунам неоднократно давались разъяснения о необходимости защиты прав и законных интересов несовершеннолетних доступными способами, приложения усилий для психологической компенсации и реабилитации детей, необходимости разъяснения ситуации и урегулирования, в том числе в судебном порядке, возникающих вопросов. Однако доведение ситуации до критической точки кипения не отвечает интересам детей. Никто не имеет права, защищая права одних детей, нарушать права и психику других, особенно малолетних. Подобные деяния могут быть расценены как неисполнение родительских обязанностей, - прокомментировала Виктория Трегубенко, уполномоченный по правам детей в Хабаровском крае.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Сейчас с детьми работают психологи и педагоги. По словам источника, психоэмоциональное состояние девочек в удовлетворительном состоянии. Вопросы дальнейшего жизнеустройства тоже в работе. В неоднозначной ситуации с семьей разбираются правоохранительные органы и органы системы профилактики.

Родные дети Екатерины не изъяты, родительских прав женщина не лишена. В теории она сможет добиться опеки над племянницами и племянниками, если обеспечит им должные условия и изменит подход к жизни и воспитанию ребятишек.

Комментариев от семьи «КП» пока получить не удалось. Редакция продолжит следить за развитием событий. Связаться с нами можно по телефону: +7 (4212) 786-786 или по электронной почте: red.habkp@phkp.ru.