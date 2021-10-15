Михаил Дегтярев провозгласил приоритет развития науки и технологий в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

Четвертый Общероссийский конгресс инженеров прошел в Комсомольске-на-Амуре по инициативе губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева. Сюда съехались сливки технической элиты России. Город юности не зря был выбран руководителем региона для столь масштабного события - Комсомольск является технической и производственной столицей Хабаровского края. Здесь стартовала работа 11 дискуссионных площадок.

- Инновационная экономика края включает в себя разные уровни образования, ориентирована на реальный производственный сектор и должна отвечать приоритетам социально-экономического развития. Одним из них является создание Инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) в Хабаровском крае. Правительство края ориентирует ИНТЦ на пять кластеров: климатический, недра, инжиниринг промышленности и городской среды, цифровые технологии, междисциплинарный кластер. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки ИНТЦ будут востребованы крупными промышленными предприятиями края, - подчеркнул в приветственном слове Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края.

Специалисты обсуждали самую главную проблему - кадровый голод. Все без исключений промышленные предприятия, технопарки, лаборатории, НИИ ощущают острую нехватку инженерных специалистов. Во весь рост стоит проблема привлечения молодежи для работы на промышленных предприятиях. И здесь пригождается опыт именно дальневосточных предприятий. Так, по словам Дмитрия Урасова - начальника отдела автоматизации завода «Амурсталь» и доцента кафедры «Электропривод и автоматизация промышленных установок» КнАГУ, 100% выпускников его кафедры трудоустраивается на предприятии, где он работает.

- Я сам заканчивал КнАГУ и был готов идти инженером на любой комсомольский завод, но пошел в аспирантуру. Но мои товарищи после окончания никаких проблем не испытывали с трудоустройством на производстве в нашем городе. На конгрессе я модерировал площадку «Роль инжиниринга в промышленности». Присутствовали инжиниринговые компании и представители крупного производственного бизнеса. А также специалисты из государственных институтов поддержки инжиниринговых видов деятельности. Обсудили, проблемы, точки соприкосновения и пришли к выводу, что помощь со стороны государства, конечно, есть, но ее недостаточно. Например, совсем нет грантов и субсидий на промышленный дизайн. А запрос на это дело немалый. Это часть и технической эстетики, и производственных процессов. Вообще, нужно создавать в Хабаровском крае единую сеть инжиниринговых компаний, как-то завязанную с потенциальными заказчиками и крупным промбизнесом. По сути, это даст толчок к созданию целого кластера. Но это - в будущем, хотя и в процессе. Главная задача прошедшего конгресса лежит в чисто практической плоскости. Мы перезнакомились друг с другом, узнали возможности разных предприятий, исследовательских центров, изучили разработки, где-то заключили договоренности. Конгресс инженеров - это трехсторонняя польза - разработчикам, производителям и бизнесу, - считает Александр Мешков, директор ООО «Композит ДВ».

Все предложения участников Общественного совета, прозвучавшие на заседании, будут рассмотрены, после чего будет сформирован план работы по наиболее проблемным направлениям.

Инициированный Михаилом Дегтяревым конгресс инженеров в Комсомольске - ступенька на лестнице, по которой губернатор ведет край к поставленной им цели - процветанию. Руководитель региона является одним из главных защитников и лоббистов интересов промышленного комплекса Хабаровского края. Благодаря его личному участию, переговорам с федеральным руководством, крупными госкорпорациями и потенциальными инвесторами предприятия края получили большой объем заказов. У Дегтярева есть четкое видение, каким будет Хабаровский край через 2-3 года и 10 лет. Главным конкурентным преимуществом нашего региона по праву считается мощный промышленный комплекс, а также стабильно высокое качество образования. Именно развитие по этим направлениям позволит региону вернуть лидирующие позиции, став главным локомотивом роста экономики в ДФО.