Чиновника из ЕАО будут судить за разрушенную дамбу

Вода из-за прорвавшейся дамбы затопила все окрестности. Фото СК РФ

В ЕАО, из-за халатности пойдет под суд начальник управления народного хозяйства и жизнеобеспечения населения администрации Ленинского муниципального района. Правоохранители завершили расследование уголовное дело годовой давности. Им занимался следственный комитет по Хабаровскому краю и ЕАО.

Чиновник должен был обеспечить технику безопасности на гидротехническом сооружении в селе Ленинское, но проявилось халатность. Оказалось, что на втором участке дамбы не было задвижек и затворов на водовыпусках из-за чего дамбу размыло и вода хлынула потоком в село Ленинское, затопила огороды и усадебные участки.

- Авария произошла 14 сентября 2020 года в 9:45 вблизи улицы Ушакова. Вода из озера Быково (Круглое) прорвалась на придомовые участки и затопила большую территорию. Кроме того, авария усугубила паводковое состояние в границах ряда улиц села. Общий ущерб составил почти 2 миллиона рублей. Установлено, что дамба находится в собственности муниципального образования «Ленинский муниципальный район», - напомнили в ведомстве.

К месту ЧП тогда выехали спасатели. Сотрудники МЧС экстренно эвакуировали 60 человек с улицы Западной. Так как вода хлынула к жилым домам. На месте ЧС работали свыше 700 человек, тяжелая инженерная и специальная техника.

На данный момент расследование уголовного дела по статье «Халатность» завершено. На имущество чиновника Ленинского района ЕАО наложен арест.

Уголовное дело готовится к направлению в суд для рассмотрения по существу.