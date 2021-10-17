Рыба пропала в заповедниках Хабаровского края Фото: Государственный заповедник "Комсомольский"

Осенняя путина 2021 года в Хабаровском крае завершилась в минусе как для рыбаков, так и для акватории Амура. Регион остро ощутил недостаток лососевых. Например, специалисты «Комсомольского заповедника» уточнили, что рыба не пришла на нерест в этом году.

- В 2021 году на Амуре случился страшный кризис – рыба на нерест попросту не пришла, - сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Приамурье».

В состав «Комсомольского заповедника» входит акватория реки Амур, а также приустьевой участок реки Горин. Когда-то она была одной из самых нерестовых рек тихоокеанского лосося. Во время нереста на заповедных территориях инспекторы активно защищают территории от браконьеров.

- Удивительно, но впервые за много лет во время осенней путины браконьеры не заходили в реку Горин. За август-сентябрь 2021 года составлено всего 4 протокола за незаконное нахождение на особо охраняемой территории. За последнее время рыбу в Амуре просто переловили. Например, в 2017 году в устье Амура было установлено максимальное число заездок, из-за чего в тот год рыба попросту не добралась до нерестилищ. Так как у кеты четырехлетний цикл, а родителей в 2017 году не было, детям в 2021 году взяться неоткуда, - сказал Александр Пивоваров, государственный инспектор «Комсомольского заповедника».

Такая ситуация сложилась не только на заповедных территориях, но и по всему Амуру. Такая обстановка бедственна не только для людей, но и для всего животного мира, который питается лососем.

ФГБУ «Заповедное Приамурье» поддерживает петицию «Нерестилища пусты - долой варварский промысел амурской кеты» и просит всех неравнодушных оставить свой голос.