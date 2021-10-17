Тигры на Анюе: численность красножнижных кошачьих остается высокой в Хабаровском крае Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

На фотоловушки, установленные в Анюйском национальном парке, вновь попали амурские тигры. Специалисты отметили, что группировка тигров остается многочисленной, что не может не радовать. За судьбой некоторых хищников следят уже несколько лет.

На осенне-зимнюю проверку фотоловушек в Анюйский нацпарк выехал инженер по мониторингу ФГБУ «Заповедное Приамурье» Алексей Готванский. Специалист вместе с рейдовой группой провел на заповедной территории несколько дней в первой половине октября.

- Мы добрались до долины реки Анюй, к участку от кордона «Богбасу» в верхнем течении от кордона «Нило» в нижнем. Инспекция выпала на «бабье лето», когда днем температура воздуха поднималась до +18 градусов, - рассказал Алексей Готванский.

Тигры на Анюе: численность красножнижных кошачьих остается высокой в Хабаровском крае Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

Всего группе удалось получить кадры с 20 фотоловушек и пройти 7 маршрутов. Инспекторы и инженеры обошли притоки и протоки левобережья Анюя (Мани, Тормасу, Нило, Бира и Аджу) и правобережья (Соломи, Мухе, Улима). Так как уровень воды в реке Анюй снизился, обнажились участки речной поймы. Сейчас туда отправились копытные для поиска еды и брачных турниров. Тигры в таком случае также не остались в стороне. Коты изучают местность в поисках коз и оленей.

- Мы еще не завершили обработку полученного материала, но уже видим, что в кадр фотоловушек попали амурские тигры. Можно смело сказать, что тигриная группировка на реке Анюй остается многочисленной. Радостно, что уже 4 года нам удается следить за жизнью тигриной пары, которая живет на реке Бира. За время наблюдений тигры трижды становились родителями. Однако последнее потомство из двух котят тигрица потеряла ранней весной. Сейчас пара снова гуляет, - объяснил Алексей Готванский.

Тигры на Анюе: численность красножнижных кошачьих остается высокой в Хабаровском крае Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

Еще несколько тигров увидели на фотоловушках недалеко от рек Мани и Тормасу. В августе-сентября много раз тигра проходили по бураннику у подножья сопки Аджу. В основном фотоловушки запечатлели взрослых особей. Молодняк ищет собственные охотничьи угодья.