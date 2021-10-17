В столице Хабаровского края отметили первый в истории День отца Фото: Максим МОЛОТОВ

Учрежденный президентом России новый праздник – День Отца – отныне будет отмечаться в третье воскресенье октября. В Хабаровске оказались к этому готовы. И отпраздновали даже заранее – в субботу, 16 октября. В арене «Ерофей», со спортивным матчем, концертной программой, играми и весельем. Но без официозной помпы. Зато с юмором.

- Так уж повелось, что дети появляются от слияния мужчины и женщины. Это естественный природный процесс. С Днем отцов начинается новая история – и Хабаровского края, и Российской Федерации. Мужчины получили свой законный праздник. Как бы там ни было, все равно главными остаются дети. Ведь не только родители учат и воспитывают детей, но и наоборот. Все вместе образуют семью, и надо стремиться к тому, чтобы она была счастливой и благополучной. Это главное, - считает Виктория Трегубенко, уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае.

Арена «Ерофей» приняла с утра около сотни семей. Главным событием стал матч тринадцати воспитанников краевой спортивной школы олимпийского резерва «СКА-Нефтяник» с их отцами. Сражались, вроде бы, и не совсем всерьез (по крайней мере со стороны взрослых), но яростно. Папашам досталось.

В столице Хабаровского края отметили первый в истории День отца Фото: Максим МОЛОТОВ

- Из этой игровой формы состязания на самом деле вырастает детское понимание сущности спорта. Мальчики сражаются с противником во всем их превосходящим, а, значит, пытаются покорить очень высокую планку. Это рождает волю к победе, которая потом проявится в учебе, в повседневном труде. К тому же, совместный спорт укрепляет чисто мужскую дружбу между членами семьи и повышает авторитет отца. Недаром на памятных кружках, которые получили все участники сегодняшнего матча, стоит девиз «Мой папа – мой герой», - комментирует Константин Юров, директор арены «Ерофей» и директор КГАУ СШОРХМ «СКА-Нефтяник».

Детей все в той же игровой форме посвятили во многие «взрослые секреты». Этим занимались члены краевого совета отцов. В спортивной зоне папы с сыновьями и дочками поднимали гири и резались в шахматы. Площадка «Отцовский патруль» тестировала детей на знание ПДД, показывала способы защиты для вело- и самокатолюбителей, давала основы пожарной безопасности. Кроме того, предлагалось «спасти Гошу»: детишки учились делать искусственное дыхание манекену Гоше. Интеллектуальная зона – это загадки, песни, стихи, ребусы и прочее, на импровизированной сцене. А в локации «Что умею - научу» папы показывали детям свои навыки по изготовлению скворечников и кормушек.

- Я честно скажу, что отцом быть приятно. Но одной приятности мало. Нужно быть ответственным родителем, принимать отцовство нужно осознано, к этому нужно готовиться. Я всегда говорил и повторяю: физиологический отец, который зачал, но не участвует ни в воспитании, ни в образовании отпрыска, с семьей не живет, он не имеет право называться отцом! Отец - это высокое звание. Его нужно доказывать в течение всей жизни, - говорит Виктор Лягущенко, председатель совета отцов Хабаровского края.

По всему видно, что праздник отцов станет традиционным – уж больно много похвал сыпалось в «Ерофее» в адрес, молодых и не очень, глав семейств, в обычное время не сильно избалованных официальным вниманием, за исключением налоговых структур. Пусть и мужики порадуются. Не зря же им подарили кружки и клюшки…