Тренер хабаровского ХК «Амур» прокомментировал поражение от «Ак Барса»

В составе «Амура» отличились Роман Любимов и Иван Николишин Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Матч в Казани между «Амуром» и «Ак Барсом» закончился победой хозяев льда. Итоговый счет игры составил 3:2. Поражение своей команды прокомментировал новый тренер «тигров» Михаил Кравец.

— Сыграли достойно на выезде против сильной команды и взяли очко. Самое главное, что команда показывает агрессивный хоккей. Радует, что все ребята хотят победить и помочь команде попасть в плей-офф, — отметил Кравец, который был назначен главным тренером команды в сентябре.

На своем посту он сменил Владимира Воробьева. В разговоре с журналистами после игры Кравец отметил, что в целом, доволен прошедшей игрой.

— Возглавил — нужно сразу что-то улучшать, исправлять. Я доволен, все хорошо, — сказал он.

В составе «Амура» отличились Роман Любимов, забивший шайбу на 28-ой минуте и Иван Николишин, открывший еще одно очку у казанцев на 45-ой минуте встречи.

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