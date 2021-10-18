Участник «боя» под Хабаровском: «Родители были в шоке, когда я перешел служить в вермахт»

Андрей Полушкин перешел в немецкие части, чтобы глубже изучить историю Великой войны. Фото: Максим МОЛОТОВ

День рождения края начали отмечать загодя. Оно и правильно - праздник в этом году выпадает на рабочий день, особо не погуляешь. Поэтому погуляли в выходные. В субботу в селе Князе-Волконское Хабаровского района прошел краевой этнокультурный фестиваль «Хабаровский многонациональный край». Здесь работала выставка ретро-техники, ярмарка изделий декоративно-прикладного искусства и экспозиция Хабаровского краевого музея имени Гродекова «Шкулин. Маньчжурская операция». Ярмарка, выступления этнических коллективов многих национальностей, населяющих регион.

Но главным событием, безусловно, стала масштабная военно-историческая реконструкция подвига Героя Советского Союза гвардии сержанта Евгения Александровича Дикопольцева. На глазах у зрителей это событие воспроизвели казаки окружного казачьего общества Хабаровского края и члены Клуба военной исторической реконструкции «Хабаровский Пехотинец» совместно с их приморскими коллегами из клуба «Первый Дальневосточный фронт».

Врага подавили прямой атакой. Фото: Максим МОЛОТОВ

Подвиг Дикопольцева воспроизводили сразу за князе-волконским Домом культуры, в небольшом лесочке. К чести организаторов, реконструкция была предельно детальной. Поскольку сохранились описания этого боя свидетелями, участники представления действовали буквально по минутам. Зрители - а собралось больше сотни человек - увидели, как разворачивались события того трагического и славного дня, воочию. «Фашисты» - слева, у них бронемашина и автоматы. Красноармейцы - справа с винтовками и одним пулеметом.

Красноармейцы – справа с винтовками и одним пулеметом. Фото: Максим МОЛОТОВ

Евгений Дикопольцев послан восстановить перебитый кабель связи. От этого зависит успех всей операции. Знаменитый (посмертно) хабаровчанин ползет к месту порыва. Он начинает скручивать концы провода, когда сзади разрывается минометный снаряд (грохот в лесочке стоит такой, что не слышно собственного голоса). Смертельно раненый герой сжимает зубами провод и умирает. Связь восстановлена, батальон идет в наступление. «Фашисты» отчаянно отстреливаются, закидывают красноармейцев гранатами, пускают броневичок, который косит бойцов из пулемета. Повсюду лежат в разных позах убитые, к раненым ползет медсестра. Наконец, один из советских солдат подбегает к бронемашине, закидывает в смотровую щель гранату. Готово. Врага подавляют прямой атакой. Какого-то замешкавшегося фрица забивают прикладами. Стрельба стихает, вокруг тела Дикопольцева собираются воины, расправляют красное знамя, снимают шапки и каски…

Стрельба стихает, вокруг тела убитых... Фото: Максим МОЛОТОВ

- Смогла бы я действовать вот так же в условиях реального боя? Мой ответ - да. Горячка битвы не оставляет места для страха. Я забыла, что это реконструкция, под этой адреналиновой струей, под грохот взрывов и треск пулеметов ты теряешь чувство реальности. Теперь я понимаю тех девушек, что под смертельным свинцовым дождем ползли к раненым и в восьми из десяти случаев расставались с жизнью рядом с ними. Я человек исключительно мирной профессии, но, не дай Бог такому случиться - я бы поступила точно так же, - признается «полевая медсестричка» Жанна Кучина.

"Я забыла, что это реконструкция, под грохот взрывов и треск пулеметов ты теряешь чувство реальности Фото: Максим МОЛОТОВ

Жгучий интерес, особенно у мальчишек, вызвали «ожившие» бойцы вермахта. По окончании боя они собрались кучкой, отряхивая осеннюю листву, оправляя амуницию и перекликаясь по-немецки. Кто они?

- Я приехал из Владивостока. Состою в клубе «Первый Дальневосточный фронт». Нас трое прибыло поддержать хабаровскую реконструкцию. Отмечу высокий уровень организации и вообще подготовки. Для меня это не игра и не хобби. Это способ изучения истории и также способ приобщить к ней молодое поколение, - рассказывает Андрей Полушкин.

Они не играют в «войнушку». Эти люди максимально глубоко стараются изучить подоплеку той великой войны. Работают в архивах, отслеживают судьбы участников - вплоть до рядовых солдат, собирают артефакты. Форму шьют сами, по старым довоенным выкройкам. Русским и германским.

Форму реконструкторы шьют сами, по старым довоенным выкройкам. Русским и германским. Фото: Максим МОЛОТОВ

- Форма у нас абсолютно аутентичная, вплоть до нижнего белья. Как пошел в немецкое подразделение частей саперов? В нашем движении нет победивших и проигравших. Обе стороны - участники исторических событий. Обе в равной степени заслуживают изучения. У нас «в немцы» идут, как правило, те, кто занимается реконструкциями больше 10 лет. Зрелые реконструкторы. Вот как я, например. Конечно, родители были в шоке, когда я перешел служить в вермахт. До этого-то я воевал в Красной армии. Но я решил изучить две стороны. Изучить максимально глубоко, - поведал «Комсомольской правде» «солдат саперных частей вермахта» Андрей Полушкин.

В завершение реконструкции солдаты и офицеры обеих армий сфотографировались под красным знаменем и отправились на концерт.