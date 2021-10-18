На нефтеперерабатывающем заводе в Комсомольске-на-Амуре испытали портативные отечественные радиостанции

Цифровые радиостанции в ходе тестирования обеспечили хорошее качество и надежную связь на всей территории НПЗ

НК «Роснефть» совместно с холдингом «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» провела на нефтеперерабатывающем заводе в городе Комсомольске-на-Амуре успешное тестирование новых цифровых портативных, автомобильных и стационарных радиостанций российского производства, предназначенных для обеспечения оперативной связи.

«Роснефть» с 2015 года реализует «Программу локализации и импортозамещения техники и технологий» для обеспечения устойчивости своей производственной деятельности и выполнения задач Правительства РФ в области локализации и импортозамещения. В основе документа лежат цели, предусмотренные стратегией и долгосрочной программой развития ПАО «НК «Роснефть».

В рамках испытаний на Комсомольском НПЗ были протестированы DMR-радиостанции (Digital Mobile Radio) производства концерна «Созвездие», который входит в «Росэлектронику». Радиостанции выпускаются серийно с 2020 года. Оборудование устойчиво к воздействию вибрации, экстремальных температур и влаги. Устройства также обладают повышенной защитой от помех и прямого прослушивания. Аппаратура имеет статус телекоммуникационного оборудования российского происхождения (ТОРП) и включена в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции.

Цифровые радиостанции в ходе тестирования обеспечили хорошее качество и надежную связь на всей территории НПЗ. Диспетчерское программное обеспечение успешно выполнило функции удаленного управления вызовами, приема и передачи текстовых сообщений, записи разговоров и отслеживания абонентов на карте. Кроме того, тестирование подтвердило совместимость аппаратуры с радиостанциями других производителей, используемых на заводе.

Оборудование устойчиво к воздействию вибрации, экстремальных температур и влаги

СПРАВКА «КП»:

Реализуемая «Роснефтью» программа локализации и импортозамещения техники и технологий обеспечивает технологически устойчивое положение компании на рынке углеводородов за счет повышения доли российской продукции.

Также программа нацелена на развитие инфраструктуры для реализации проектов в области разведки, добычи, переработки и транспортировки нефти и газа за счет локализации производств.