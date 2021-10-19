Путин поручил создать в Хабаровском крае кластер по производству строительных материалов Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Президент России Владимир Путин к июлю 2022 года поручил кабмину совместно с правительством Хабаровского края обеспечить создание на территории региона промышленного кластера по производству строительных материалов. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Поручение было дано по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума.

Глава государства отметил, что необходимо обеспечить спрос на такие виды материалов и заключить контракты с крупными компаниями. В частности, с РЖД и организациями, осуществляющими строительство и реконструкцию автомобильных дорог.

Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Решение о создании кластера было принято после того, как на прошедшем в сентябре Восточном экономическом форуме президент России отметил дефицит стройматериалов на Дальнем Востоке. Тогда российский лидер заявил, что материалы «приходится завозить за сотни, а то и за тысячи километров».

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