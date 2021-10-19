От Невельского до СССР: главные факты о становлении Хабаровского края

Военный парад в Хабаровске в 1937 году, за год до основания края Фото: Илья ФЕДУЛОВ

20 октября 1938 года – дата основания Хабаровского края. Сегодня это один из крупнейших экономических и культурных субъектов в Дальневосточном федеральном округе. В 2021 году нашему региону исполняется 83 года.

История формирования и развития дальневосточных земель была длительной и непростой. За территорию Приамурья постоянно шли военные конфликты. В честь такой знаменательной даты «КП-Хабаровск» приводит краткую историческую хронику.

ОТ ДИКОЙ ЗЕМЛИ К ЦИВИЛИЗАЦИИ

Если смотреть совсем в далекое прошлое, то заселение земель будущего Хабаровского края началось еще в эпоху мезолита 12300—13000 лет назад. До прихода русских первопроходцев в 17 веке здесь проживали коренные племена дауров, эвенков, натков, гиляков и других. Но в целом огромная территория всего Дальнего Востока была дикой и очень малонаселенной, что во многом сохраняется и в 21 веке.

Активное же развитие региона началось только в 19 веке при Российской империи. Особую роль в этом сыграл выдающийся русский адмирал и исследователь Геннадий Иванович Невельской. В 1850 году благодаря его усилиям появляется Николаевск-на-Амуре. В 1858 году основан Хабаровск. А Граф Муравьев-Амурский обосновал необходимость появления военного поста, чем предвосхитил будущую «столичность» Хабаровска для всего Дальнего Востока

До 1938 года такого понятия как Хабаровский край попросту не было, хотя Хабаровск уже к концу 19 века разросся до приличного города. Так как политический статус и границы этой территории постоянно менялись. В 1856 году была образована Приморская область, которая в 1884 году преобразовалась в Приамурское генерал-губернаторство с резиденцией в Хабаровске. И до конца 19 века развитие и заселение территории продвигалось медленно. До тех пор, пока в начале 20 века на Дальний Восток не пришла Советская власть.

ИЗ РЕСПУБЛИКИ В ОБЛАСТЬ И ЗАТЕМ В КРАЙ

В 1920 году появилась Дальневосточная республика, формально независимое государство, но на деле ДВР являлось «яблоком раздора» между РСФСР, Китаем и Японией. В 1922 году уже при СССР ее переименовали в Дальневосточную область, а в 1926 голу в Дальневосточный край.

Уже по этим политическим «кульбитам» видно, что власти на протяжении долгого времени не могли определиться, что делать с таким огромным куском земли на краю государства. И это состояние неопределенности сохранятся в ментальности и нынешних поколений.

На окончательное формирование Хабаровского края повлияла как раз международная ситуация на Дальнем Востоке, а если конкретно – угроза военного вторжения и захват российских территорий, на которых тогда толком еще не было пограничных военных укреплений.

Тем временем наступил 1932 год. В результате подрыва железной дороги около китайского города Мукдена Квантунская армия вступила в военное столкновение с китайцами на территории Манчжурии и захватила Харбин. По итогу японцы подступили максимально близко к границам СССР. Это произошло за шесть лет до основания Хабаровского края.

- После того, как в 1932 году японцы захватили Манчжурию, Квантунская армия распределилась по советско-китайской границе на расстоянии артиллерийского выстрела от нас. Если бы Япония захотела, то могла спокойно обстрелять Хабаровск. Как результат именно в 1932 году началось усиление Красной армии на Дальнем Востоке. Большую роль в этом сыграл Василий Константинович Блюхер. Он возглавил сначала Дальневосточную армию, а с 1938 года Дальневосточный фронт. Блюхер выступал за то, что эта армия отлично вооружена и приведена в полную боеготовность. Но во время Хасанских боев оказалось, что это далеко нет так – советские пограничники несли огромные потери. Также свою роль в основании края сыграли политические репрессии. Из-за масштабных «чисток» в рядах РККА многие процессы замедлялись. Осенью 1938 года Блюхера репрессировали, и он погиб в тюрьме. По итогу, на дальневосточных границах СССР создается сеть укрепрайонов, которые протянулись с юга до севера, вдоль тихоокеанского побережья – Владивостокский, Николаевский, Де-Кастри, Советско-гаванский, Ольгинский. В 1938 году стало понятно, что Дальневосточный край слишком большой и его сложно контролировать. Поэтому было принято решение разделить его на несколько административных единиц. Так появился Приморский и Хабаровский края, - рассказал «КП-Хабаровск» Алексей Шестаков, старший научный сотрудник научно-исследовательского отдела истории Хабаровского краевого музея им. Н.И. Гродекова.

В целом образование Хабаровского края сводится к четырем пунктам: появление мощного противника в виде Японии, постройка оборонительных укреплений как реакция на агрессию, создание административно-хозяйственного аппарата для помощи и управления, опасения по поводу сепаратистских настроений. Хабаровский край в период основания это вся ДВР минус Приморье. Сделано это было для того, чтобы избежать отделения этой территории от СССР и укрепить власть советов на Дальнем Востоке.

БУДУЩЕЕ РЕГИОНА

- Хабаровский край сегодня – это территория, на которой наблюдается вектор влияния со стороны федерального правительства, которое всеми силами стремиться удержать эти земли и людей здесь проживающих. Дальневосточники же в свою очередь наоборот хотят уехать на запад страны или за границу, в поисках лучшей жизни. В основном это молодежь и пенсионеры. Третья сила влияет извне – это Китай, Япония, Корея, а также мигранты из Средней Азии. В результате остаются в крае те, кто уже прижились здесь и ощущают себя дальневосточниками, хабаровчанами. Предсказать, в какую сторону двинется наш край в ближайшем будущем сложно, так как направлений много и все они разные. Но все-таки вектор развития Хабаровского края стремиться к берегам Тихого океана. Наш край богат ресурсами, обширен и удален от центра, что одновременно и плюс и минус. Перспективы для развития в крае есть, но еще очень много неопределенностей, которые необходимо решить, - заключил хабаровский историк.