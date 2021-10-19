«Бывает, что опускаются руки»: участница «Беременна в 16» из Хабаровска рассказала о депрессии и сложных отношениях с парнем

В своих соцсетях Каролина рассказывает о похудении и послеродовой депрессии. Фото: «Беременна в 16»/ телеканал «Ю» Фото: Скриншот с видео

«Ведь я беременна», - говорят участницы популярного тв-шоу, которые готовятся стать мамами в совсем юном возрасте. Часто героини программы попадают в интересное положение в силу различных обстоятельств: проблемы с родителями, юношеский максимализм, доверие к не совсем ответственным партнерам и так далее. Популярность завоевал выпуск «Беременна в 16», в котором о тяготах взрослой жизни рассказала Каролина из Хабаровска.

«МЫ НЕ ТОЛЬКО ФИЛЬМЫ СМОТРЕЛИ»

Девушка живет с мамой Натальей и отчимом, учится в Железнодорожном техникуме на оператора-переводчика. Родители Каролины развелись, когда ей было два года. Родной отец хабаровчанки - Евгений - участвовал в чеченской войне, и ужасы страшных боев не прошли для него бесследно. У мужчины начался посттравматический синдром - он выпивал, скандалил с женой, поднимал на нее руку.

Отдушину Каролина нашла в 22-летнем Михаиле, с которым съехалась через несколько месяцев после начала отношений. Пара живет в трехкомнатной квартире, которую им предоставил папа парня - бизнесмен Борис. Мама Михаила, по его рассказу, выпивала, а позже ушла и вычеркнула сына из жизни. С тех пор они не общаются, хотя живут в одном городе.

- Живя с Мишей, мы не только фильмы смотрели, но я и представить не могла, что наши взрослые отношения могут к чему-то привести, хоть мы и не предохранялись. Он мне сказал, что бесплоден, и если у него появится ребенок, то вероятность этому один процент, - рассказала хабаровчанка Каролина, участница шоу.

Когда-то врачи сделали операцию Михаилу по удалению набухшей вены. После, по словам героя выпуска, врачи сказали ему, что о детях придется забыть. Но, как выразился парень: «Один раз в год и палка стреляет».

Мама хабаровчанки долго настаивала на аборте, но передумала. Каролина взяла академический отпуск в техникуме и после девяти месяцев беременности, в которых были слезы и радость, горечь предательства и любовь, ссоры и тоска, родила здоровую девочку. Пара решила сохранить свои отношения, но они, по словам главной героини, не так хороши, как она представляла.

КАРОЛИНА СЕЙЧАС

После выпуска, который уже набрал 2,7 миллиона просмотров, девушка решила монетизировать свалившуюся популярность. В своих соцсетях Каролина рассказывает о похудении и послеродовой депрессии.

- Она выражается в нежелании что-то делать. Бывает, просто опускаются руки. В один момент я просто не хочу ничего делать, чувствую себя подавленно, не нравлюсь себе, все время ищу недостатки. Но я с этим стараюсь бороться, иду в спортзал, и у меня сразу улучшается настроение, - поделилась Каролина в интервью после шоу.

Девушка сообщила, что в начале их с Мишей отношений присутствовали наркотики, а в процессе совместной жизни парень поднимал на нее руку. Хабаровчанка списывает это на свой сложный характер.

- Бывает, мы деремся, это нормально в наших отношениях. Мы стараемся это редко делать, потому что ребенок все видит. […] Миша говорит, что это я его довожу, но я не считаю себя виноватой. Он такой человек, что будет до последнего говорить, что прав, и ему все равно на мои слова, - продолжила Каролина.

Несмотря на это, девушка хочет сохранить отношения с парнем и готова пойти к семейному психологу. Кстати, пара расписалась. Также Каролина мечтает о том, чтобы между ее мамой и Михаилом наладился контакт - во время беременности Наталье не нравилось, как будущий зять обходился с ее дочерью. На фоне этого случались конфликты. В итоге парень запретил Каролине видеться с мамой.

В амплуа мамы девушка чувствует себя хорошо, правда, устает от бытовых дел и мучается от недостатка друзей - лучшая подруга уехала с мужем во Владивосток. Миша, по словам девушки, мало помогает ей с ребенком. Но, оглядываясь назад, Каролина ни о чем не жалеет.