«Вся Бира в пицце»: необычное природное явление в Биробиджане попало на видео и поразило соцсети

Ледяные круги появились в Биробиджане 18 октября и сразу наделали шуму Фото: Скриншот с видео

Природа - лучший художник, который может удивить своим воображением. Обычно спокойная река Бира в ЕАО подарила местным жителям уникальное зрелище. У берегов Биробиджана скопился лед необычной круглой формы. Специалисты говорят не иначе как о чуде.

Ледяные круги появились в Биробиджане 18 октября и сразу наделали шуму. К месту стекались люди, чтобы стать свидетелями редчайшего явления. Снежные «блинчики» скучковались в небольшой заводи и медленно плыли по течению, отражая солнечные лучи. Красиво, что тут скажешь. Неудивительно, что явление сняли на видео, которое облетело соцсети.

- Вся Бира в пицце, - пошутила Светлана Жуйкова, автор одного из видео.

Редкое явление, которое наблюдали биробиджанцы, - не что иное, как блинчатый лед. Рецепт приготовления такого «блюда» прост: нулевая или отрицательная температура воздуха, снежная каша или пена на поверхности водоема и ветер.

- Это действительно редчайшее явление. Оно возникает из-за перепадов температур: вода в реке теплее (в Бире +6 градусов - прим. ред.), чем на поверхности (ночью до -7 градусов). Вода насыщается кислородом, образуется пена, и она замерзает. Ветер и вода шлифуют льдины, закручивая их, от чего образуются такие «блинчики». Подобное явление в Биробиджане мы ранее не наблюдали, - рассказала «КП» Елена Чернобровина, начальник гидрометеобюро «Биробиджан».

Но в соцсетях появились слухи: «ледяные лепешки» опасны. Якобы «блины» появились из-за загрязнения реки нефтепродуктами - маслянистые пятна образуют круги, на которые падает снег. Да и не может в спокойной Бире появиться «снежная пицца» - это невозможно.

- Мы взяли «блин», растопили. Наличия нефтепродуктов в нем не было, pH в норме. Никакой угрозы водоему не обнаружено, - добавила Елена Чернобровина.

Почему блинчатый лед появился на Бире - специалисты точно сказать не могут, ведь это явление характерно для озер. Но в документах гидрологов описана возможность появления снежной «пиццы» на речной глади. Чудо природы, не иначе.