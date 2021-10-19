Владимир Путин поддержал идеи Михаила Дегтярева по новым проектам в Хабаровском крае

Большая часть этих поручений касается всего Дальневосточного федерального округа. Но все они, так или иначе, имеют отношение к Хабаровскому краю Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений правительству по улучшению всех сфера жизни дальневосточников на совещании по вопросам социально-экономического развития ДФО, прошедшего 2 сентября 2021 года. Большая часть этих поручений касается всего Дальневосточного федерального округа. Но все они, так или иначе, напрямую имеют отношение к Хабаровскому краю.

ПРОИЗВОДСТВО И ЭНЕРГЕТИКА

Особое внимание глава государства уделил Хабаровскому краю. В частности, были поддержаны ранее озвученные предложения губернатора Михаила Дегтярева по созданию в регионе промышленного кластера по производству строительных материалов.

- Поручение номер один по Хабаровскому краю – создание Дальневосточного кластера строительных материалов и размещение его в Хабаровске. Ответственными назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и ваш покорный слуга. Активно работаем над этим, - сказал Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края.

Кроме того, Владимир Путин поручил правительству к 1 марта 2022 года рассмотреть вопрос о создании в Хабаровском крае электростанции для экспорта водорода с использованием энергии, вырабатываемой приливными электростанциями (ПЭС). В частности, он ждет от правительства оценки технико-экономических характеристик таких центров и возможностей привлечения зарубежных партнеров к их созданию.

- В России планируется создание трех приливных электростанций для производства зеленого водорода. Одна из них будет создана в Хабаровском крае на берегу Охотского моря в Тугуро-Чумиканском районе в Тугурском заливе. К марту 2022 годы должны быть готовы все расчеты, в том числе, с привлечением иностранных специалистов. Мы над этим работаем весь последний год, а теперь получено поручение президента, - объяснил Михаил Дегтярев.

Также Правительство должно обеспечить финансирование поставок не менее 45 новых воздушных судов отечественного производства в период до 2025 года для нужд единой дальневосточной авиационной компании, в том числе путем обеспечения экономически эффективного лизингового платежа.

ДЕМОГРАФИЯ И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Семьям, проживающим в ДФО, которые имеют детей, предоставят право на получение единовременной социальной выплаты в размере одного миллиона рублей. Это может произойти в случае рождения в таких семьях третьего ребенка или последующих детей. Условие: регистрация рождения ребенка в органах ЗАГС на территории ДФО. Деньги выделят на покупку жилья на Дальнем Востоке или оплату расходов на его строительство.

Кроме того, президент поручил кабинету министров и правительству Хабаровского края обеспечить проведение национального чемпионата «Молодые профессионалы». Он пройдет в Хабаровске в 2023 году. С идеей провести чемпионат в Хабаровском крае не раз выступал губернатор региона Михаил Дегтярев. Участие в организации также примет «Агентство развития профессионального мастерства (WorldSkills Russia)». Необходимые средства будут выделяться из федерального бюджета и других источников.

- Национальный чемпионат профессионального мастерства WorldSkills Russia пройдет в Хабаровске в 2023 году. Мы ждем всех наших звездочек в Хабаровском крае, - отметил губернатор Хабаровского края.

МЕДИЦИНА, СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА И ТУРИЗМ

Серьезные преференции ожидают дальневосточную медицину. Во-первых, поручено сформировать источники финансирования деятельности медицинских организаций, которые расположены на территориях с низкой плотностью населения и в отдаленных и труднодоступных местностях.

Во-вторых, дано поручение выделить из федерального бюджета дополнительные деньги на погашение кредиторской задолженности медицинских организаций на территории ДФО. По сути, государственная казна гасит долги больниц, поликлиник и ФАПов.

Социальная сфера получает беспрецедентные льготы. До 1 ноября правительству РФ предложено подумать о распространении «дальневосточной ипотеки» на врачей и учителей, проработавших на Дальнем Востоке не менее пяти лет.

В своих поручениях президент затронул вполне конкретные проблемы, которые нужно в первую очередь решить в субъектах Дальнего Востока. Например, принято решение о выделении в 2021 году из федерального бюджета дополнительных субсидий на перелеты для жителей Дальнего Востока.

- Перевозки авиационным транспортом пользуются огромной популярностью у нас на Дальнем Востоке. Как сказал президент: надо сшивать страну, - добавил Михаил Дегтярев.

Наконец, президент предложил рассмотреть вопросы, касающиеся сферы дальневосточного туризма. Например, таких как увеличение до 40 тысяч рублей предельного размера выплаты на возмещение части стоимости оплаченного туристского продукта, приобретенного гражданином в целях осуществления туристской поездки в субъект Российской Федерации, входящий в состав Дальневосточного федерального округа. Туристским организациям снизят ставку налога на добавленную стоимость.

Из федерального бюджета предоставят субсидии российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов в связи с предоставлением инвесторам, реализующим в ДФО инвестпроекты по строительству гостиниц с номерным фондом менее 120 номеров, кредитов по льготным ставкам.

- Сейчас, в течение трех дней в Хабаровском крае работает полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. Вчера побывали в Советской Гавани. Посмотрели наши крупнейшие порты, провели совещание по развитию портовой инфраструктуры. Сегодня Юрий Трутнев побывал на Малмыжском месторождении, осмотрел ход строительства ГОКа, который в 2024 году начнет перерабатывать руду и приносить огромные деньги в бюджет региона и России, и давать рабочие места. Сегодня также проведем совещание по долгосрочному плану развития Комсомольска-на-Амуре, по строительным материалам. Завтра в Хабаровске проведем совещание по охраняемым природным территориям. В нем примет участие министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов, - заключил Михаил Дегтярев.