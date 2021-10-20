Лицей бобов и гимназия имени Бебры: популярный тренд из TikTok добрался до Хабаровска

Суть тренда в том, чтобы изменить на Google-картах названия учебных заведений
Фото: Илья ФЕДУЛОВ
Рады приветствовать в школе имени Лимона в кармане и лицее Великого Димы гения. Нет, мы не сошли сума, это новый тренд в TikTok, который подсмотрели хабаровские подростки. Его суть в том, чтобы изменить на Google-картах названия учебных заведений. Развлечение спорное.
Школы и лицеи в основном называют в честь героев мемов
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Школы и лицеи в основном называют в честь героев мемов. Так, в Хабаровске появились лицеи «Мишки Фредди» (персонаж игры FNAF), «Физ Чичи» (Чича - персонаж игры Genshin Impact), а также ряд учебных заведений имени Бебры и разных производных этого слова. Свои двери открыли школы имени Паши Китайца, Лимона в кармане, Артурки Сэйбер, гимназия Кли (персонаж Genshin Impact).
Гимназия №6
Фото: скриншот
Досталось ЛИТу
Фото: скриншот
Досталось техникумам и вузам. Мало кто догадывался, что в Хабаровске есть технический колледж имени Ветчины и голубца, техникум водного транспорта и Максима Середы, институт инфокоммуникаций СибГУТИ имени Джугмейна (рэпер).
Техникум водного транспорта и Максима Середы
Фото: скриншот
Технический колледж имени Ветчины и голубца
Фото: скриншот
Дорожно-строительный техникум тоже поменял название
Фото: скриншот
Руководству некоторых учебных заведений, как рассказали «КП» ученики, не понравились подобные шалости. Из-за них учреждения могут получить репутационный ущерб. Администрации намерены найти виновников и применить к ним дисциплинарные меры. Какие - будет решать руководство. Это может быть как строгий выговор, так и отчисление.
Гимназия №6
Фото: скриншот
Школа №70
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- За весь техникум сказать не могу, но из нашего потока никто под раздачу не попал. У нас в принципе никто эту тему с переименованием не поднимает, не ругается. Только студенты хихикают между собой, - поделился с «КП» студент Хабаровского торгово-экономического (а теперь на картах «бербического») техникума.
Школа №76
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Отыскать озорников сложно, но возможно. Для этого необходимо делать запрос в Google, на который компания может отвечать до нескольких недель. К тому же, для этого необходимо подтверждение организацией.
Школа №77
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Досталось институту инфокоммуникаций
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