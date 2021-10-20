Лицей бобов и гимназия имени Бебры: популярный тренд из TikTok добрался до Хабаровска

Суть тренда в том, чтобы изменить на Google-картах названия учебных заведений Фото: Илья ФЕДУЛОВ

Рады приветствовать в школе имени Лимона в кармане и лицее Великого Димы гения. Нет, мы не сошли сума, это новый тренд в TikTok, который подсмотрели хабаровские подростки. Его суть в том, чтобы изменить на Google-картах названия учебных заведений. Развлечение спорное.

Школы и лицеи в основном называют в честь героев мемов Фото: скриншот

Школы и лицеи в основном называют в честь героев мемов. Так, в Хабаровске появились лицеи «Мишки Фредди» (персонаж игры FNAF), «Физ Чичи» (Чича - персонаж игры Genshin Impact), а также ряд учебных заведений имени Бебры и разных производных этого слова. Свои двери открыли школы имени Паши Китайца, Лимона в кармане, Артурки Сэйбер, гимназия Кли (персонаж Genshin Impact).

Гимназия №6 Фото: скриншот

Досталось ЛИТу Фото: скриншот

Досталось техникумам и вузам. Мало кто догадывался, что в Хабаровске есть технический колледж имени Ветчины и голубца, техникум водного транспорта и Максима Середы, институт инфокоммуникаций СибГУТИ имени Джугмейна (рэпер).

Техникум водного транспорта и Максима Середы Фото: скриншот

Технический колледж имени Ветчины и голубца Фото: скриншот

Дорожно-строительный техникум тоже поменял название Фото: скриншот

Руководству некоторых учебных заведений, как рассказали «КП» ученики, не понравились подобные шалости. Из-за них учреждения могут получить репутационный ущерб. Администрации намерены найти виновников и применить к ним дисциплинарные меры. Какие - будет решать руководство. Это может быть как строгий выговор, так и отчисление.

Гимназия №6 Фото: скриншот

Школа №70 Фото: скриншот

- За весь техникум сказать не могу, но из нашего потока никто под раздачу не попал. У нас в принципе никто эту тему с переименованием не поднимает, не ругается. Только студенты хихикают между собой, - поделился с «КП» студент Хабаровского торгово-экономического (а теперь на картах «бербического») техникума.

Школа №76 Фото: скриншот

Отыскать озорников сложно, но возможно. Для этого необходимо делать запрос в Google, на который компания может отвечать до нескольких недель. К тому же, для этого необходимо подтверждение организацией.

Школа №77 Фото: скриншот