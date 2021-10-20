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Общество20 октября 2021 6:27

«Мать их бросила совсем»: беззащитного щенка всем селом спасали от смерти в ЕАО

Жалобный писк собаки услышали первоклассники
Вениамин СКОРОМОЙНИКОВ
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Маленькая собака упала в щель и выбраться самостоятельно уже не могла

Маленькая собака упала в щель и выбраться самостоятельно уже не могла

Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Мир не без добрых людей, и это совершенно точно подтвердили первоклассники из поселка Птичник (ЕАО). Школьники прогуливались и услышали еле уловимый писк. Жалобные звуки издавал щенок, который попал в беду.

Первоклассники пошли на звук и увидели испуганного песика, который провалился в трубу возле теплотрассы. Маленькая собака упала в щель и выбраться самостоятельно уже не могла. Школьники сжалились над щенком, но своими силами вытащить его не вышло.

При виде людей собачка испугалась еще больше

При виде людей собачка испугалась еще больше

Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Ребята побежали к родителям, рассказывать о попавшем в беду песике. История малыша тронула сердца взрослых, и они позвонили спасателям. На помощь щенку прибыли сотрудники МЧС. Развернулась настоящая операция по спасению одной совсем маленькой жизни.

При виде людей собачка испугалась еще больше. Пес стал истошно визжать и суетиться. Вызволить щенка через щель голыми руками не представлялось возможным, в ход пошли специнструменты. Бетонную плиту, которая перекрыла собаке путь на волю, отодвинули с помощью гидравлических ножниц.

Бетонную плиту, которая перекрыла собаке путь на волю, отодвинули с помощью гидравлических ножниц

Бетонную плиту, которая перекрыла собаке путь на волю, отодвинули с помощью гидравлических ножниц

Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

- Евгений Подшивалов, специалист с 20-летним опытом, бережно извлек щенка из западни. Он оказался зажатым обломками бетона и прутьями арматуры, но повреждений не получил. Спасатели заблокировали опасную щель в трубах, чтобы в этом месте никто больше не пострадал, - рассказали в пресс-службе главка МЧС РФ по Еврейской автономной области.

Евгений Подшивалов, специалист с 20-летним опытом, бережно извлек щенка из западни

Евгений Подшивалов, специалист с 20-летним опытом, бережно извлек щенка из западни

Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Щенка забрали местные жители. Оказалось, что малыш не один, вместе с ним брошенными на произвол судьбы остались еще семь братьев и сестер. Селяне соорудили для собачек будку и подкармливают их.

- Мы их каждый день кормим. Мать их бросила совсем. Заберите, пожалуйста, щеночков, - призывают в комментариях пользователи соцсетей.

Щенята ждут любящих хозяев или порцию корма по адресу: село Птичник, улица 40 лет Победы.

Школьники прогуливались и услышали еле уловимый писк

Школьники прогуливались и услышали еле уловимый писк

Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

СпасательОбщество: ВОПРОС ДНЯ