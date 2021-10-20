«Мать их бросила совсем»: беззащитного щенка всем селом спасали от смерти в ЕАО

Маленькая собака упала в щель и выбраться самостоятельно уже не могла Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Мир не без добрых людей, и это совершенно точно подтвердили первоклассники из поселка Птичник (ЕАО). Школьники прогуливались и услышали еле уловимый писк. Жалобные звуки издавал щенок, который попал в беду.

Первоклассники пошли на звук и увидели испуганного песика, который провалился в трубу возле теплотрассы. Маленькая собака упала в щель и выбраться самостоятельно уже не могла. Школьники сжалились над щенком, но своими силами вытащить его не вышло.

При виде людей собачка испугалась еще больше Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Ребята побежали к родителям, рассказывать о попавшем в беду песике. История малыша тронула сердца взрослых, и они позвонили спасателям. На помощь щенку прибыли сотрудники МЧС. Развернулась настоящая операция по спасению одной совсем маленькой жизни.

При виде людей собачка испугалась еще больше. Пес стал истошно визжать и суетиться. Вызволить щенка через щель голыми руками не представлялось возможным, в ход пошли специнструменты. Бетонную плиту, которая перекрыла собаке путь на волю, отодвинули с помощью гидравлических ножниц.

Бетонную плиту, которая перекрыла собаке путь на волю, отодвинули с помощью гидравлических ножниц Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

- Евгений Подшивалов, специалист с 20-летним опытом, бережно извлек щенка из западни. Он оказался зажатым обломками бетона и прутьями арматуры, но повреждений не получил. Спасатели заблокировали опасную щель в трубах, чтобы в этом месте никто больше не пострадал, - рассказали в пресс-службе главка МЧС РФ по Еврейской автономной области.

Евгений Подшивалов, специалист с 20-летним опытом, бережно извлек щенка из западни Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Щенка забрали местные жители. Оказалось, что малыш не один, вместе с ним брошенными на произвол судьбы остались еще семь братьев и сестер. Селяне соорудили для собачек будку и подкармливают их.

- Мы их каждый день кормим. Мать их бросила совсем. Заберите, пожалуйста, щеночков, - призывают в комментариях пользователи соцсетей.

Щенята ждут любящих хозяев или порцию корма по адресу: село Птичник, улица 40 лет Победы.