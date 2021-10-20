Сон в машине, хамы на дорогах и 800 вызов в день: будни скорой помощи в Хабаровске

Юлия Окишева на работе. Фото предоставлено героем публикации

Скорая медицинская помощь - чрезвычайно важная для города служба, от слаженной работы которой зависит здоровье и жизнь всех его жителей.

В прямом эфире радио «Комсомольская правда» побывала Юлия Окишева, заместитель главного врача скорой медицинской помощи Хабаровска. Она пришла на эфир сразу после ночной смены.

Юлия рассказала, как начинается и как проходит рабочий день в скорой помощи, какие бывают курьезные случаи, о работе в праздник, в период пандемии и о других особенностях непростой деятельности медицинской бригады.

Юлия Окишева в эфире радио «Комсомольская правда» в Хабаровске Фото: Сергей ПЯТКОВ

800 ВЫЗОВ В ДЕНЬ И ПРОБЛЕМЫ НА ДОРОГАХ

- Для сотрудников день или вечер начинается с измерения температуры. После этого идет проверка всего оборудования в машине, в том числе ящиков с медикаментами. Сделано это, чтобы ничего не забыть, потому что смены тяжелые. Следующий этап - это вызов. Сейчас бригады чаи не гоняют, а постоянно выезжают по вызовам. За сутки у нас идет 800-850 вызовов по всему Хабаровску. Каждая бригада отрабатывает от 18 и до 27 от общего количества. Все бригады разделены по своим районам. Это в идеале. Но бывает и так, что кто-то не справился в своем районе, вызов висит, а такого быть не должно. Тогда ближайшей свободной бригаде приходится ехать в чужой район, - рассказала Юлия Окишева.

По словам главврача, зачастую такие поездки оборачиваются не очень приятными ситуациями. Можно попасть в пробку, ДТП, или кто-то из водителей просто не уступит дорогу, несмотря на законодательство.

- Я не могу сказать, что это происходит часто, но такие кадры попадаются. Буквально на днях у нас было ДТП, когда прямо на «встречку» выскочила машина и в нас врезалась. На вызов мы тогда, конечно, не доехали. Пришлось оставаться на месте, ждать другую машину, которая нас заберет. На вызов при этом едет другая бригада. Водитель при этом остается внутри. Все это отнимает уйму драгоценного времени, а главное, может стоить жизни и здоровья пациенту, который ждал от нас оперативной помощи, - сетует главврач.

ПРО КУРЬЕЗНЫЕ СЛУЧАИ

Кроме того, бывают случаи, когда люди вызывают скорую помощь по совсем уж пустяковым причинам. Например, температура у человека поднялась до 37 градусов, при этом других симптомов нет. Но не ответить на вызов медработники не имеют права. Поэтому нужно сто раз подумать, прежде чем вызывать к себе бригаду врачей. Делать это необходимо только когда ситуация реально серьезная и требует оперативного вмешательства медиков.

- Есть и просто абсурдные вызовы. Например, человек просто сидит или лежит на лавочке, а прохожие тут же вызывают ему скорую, вместо того, чтобы узнать, нужно ли это вообще делать. Видимо, люди боятся подходить и предпочитают скидывать всю ответственность на врачей. А когда мы приезжаем, то вдруг оказывается, что человек просто уснул, и с ним все в порядке. А в других местах в этот же самый момент может быть огнестрел, ножевые, отравление, инфаркт - что угодно, где мы больше нужны. А нам обратно ехать, и время потеряно. Не нужно так делать, - добавила Юлия.

ПРОФЕССИОНАЛЫ С «ЧУЙКОЙ» И НОВИЧКИ-ВОЛОНТЕРЫ

По словам Юлии, за долгие годы работы на скорой у нее сформировалось профессиональное чутье. Оно приходит с опытом и помогает определить состояние больного.

- Бывает так - заходишь в дом к пациенту, и вроде с ним все нормально, а сама я чувствую - что-то не то, и мы его увозим. И действительно потом выходят разные сложные диагнозы. У меня есть такое «чутье» - я сразу вижу, что с больным. Вообще, у нас на скорой работают опытные врачи. А в последнее время, из-за ковида, у нас стало работать больше фельдшеров, чем врачей. Все работают в одинаковых условиях. Также у нас есть студенты-практиканты и волонтеры. Они очень гордятся своим делом, - сообщила врач скорой помощи.

Профессиональная болезнь всех сотрудников скорой помощи - это «хондрозы» и грыжа, из-за того, что приходится таскать носилочных больных. На такие случаи сотрудники бригады заранее просят помочь мужчин, водители скорой также помогают всегда по возможности. Кроме того, медики сталкиваются и с психологической нагрузкой, которую можно побороть только со временем и опытом.

ТЕХНОЛОГИИ ВАМ В ПОМОЩЬ

Как уже понятно, работа бригад скорой помощи очень непростая, поэтому ее стараются упрощать при помощи современных технологий. Так, сотрудникам скорых пять лет назад начали выдавать планшеты. Портативные ПК дают доступ к электронным картам, и на них приходят вызовы.

- Когда они только появились, то далеко не у всех были. Буквально, может, на подстанции по два-три планшета было. Сейчас же все наши бригады оснащены техническим новшеством. Это действительно упростило нам жизнь. Потому что раньше мы работали по рации, а они ловят далеко не везде. Телефоны тоже у нас недавно появились. Вызов сначала поступает в оперативный отдел, а оттуда через подстанцию приходит к врачу на планшет. Информация доходит очень быстро - от приема передачи до врача проходит ровно минута. Доктор открывает планшет и сразу видит, куда нужно ехать. Диспетчеры тоже нам помогают - прорабатывают наиболее оптимальный и быстрый маршрут до цели, - рассказала Юлия Окишева.

ПРО РАБОТУ В ПАНДЕМИЮ И ПРАЗДНИКИ

В период пандемии количество обращений от граждан значительно выросло. Особенно больше стало случаев с пневмонией, коронавирусом, высокой температурой, ОРВИ. Порой приходится выезжать только ради консультации по поводу ПЦР-тестов и вакцинации. Самое тяжелое время, по воспоминаниям Юлии, было, конечно, в 2020 году, когда все это ковидное безумие началось.

Во время первой волны из костюмов не вылезали. Фото предоставлено героем публикации

- Это было очень страшно! Мы из костюмов не вылезали, просто задыхались в респираторах. Я помню те ночи, когда бригада заступала в восемь утра и только через сутки менялась. Мы заезжали только на 20 минут на обед и на ужин, чтобы поменять водителя. Так как они работали по 12 часов. Мы засыпали в машинах, много сотрудников переболело и работало больными. Очень тяжелое было время, - вспоминает сотрудник скорой помощи.

Также Юлия рассказала о самых загруженных днях в работе скорой. Помимо Нового года, сложные дни регулярно возникают в период с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье, понедельник и все праздники.

Во время первой волны из костюмов не вылезали. Фото предоставлено героем публикации

- В Новый год это чаще всего травмы, обморожения, алкогольные отравления. Со 2-3 числа начинаются боли всевозможные в животе - панкреатиты, холециститы, все мочекаменные болезни. Люди наедаются, наверное, на год. Поэтому полночь с 31 на 1 медики воспринимают несколько иначе. Бывает и такое, что в новогодние праздники порой приходится сталкиваться с буйными и агрессивными пациентами. Тогда мы либо закрываемся в машине, либо пытаемся помочь психологически. Тревожная кнопка вызова Росгвардии всегда при нас, приезжают они быстро, - рассказала Юлия Окишева.

В завершение беседы главврач поздравила жителей Хабаровского края с 83-летием региона и пожелала всем большого здоровья.