«Михаил Дегтярев имеет стратегическое преимущество перед всеми остальными», - эксперт о новых поручениях президента России Фото: Правительство Хабаровского края

Владимир Путин дал Правительству России поручения подготовить и провести ряд реформ во всех сферах жизни Дальнего Востока. Здесь и дополнительное финансирование льготных перелетов дальневосточников в европейскую часть страны, и погашение кредитных долгов медицинских учреждений, и «дальневосточная ипотека» для врачей и учителей, проработавших на Дальнем Востоке не менее пяти лет. Семьям, проживающим в ДФО, которые имеют детей, предоставят по 1 миллиону рублей. Нашим регионам поставят 45 новых самолетов. Кроме того, президент поручил кабинету министров и правительству Хабаровского края обеспечить проведение национального чемпионата «Молодые профессионалы». И самое главное - глава государства официально санкционировал создание в Хабаровском крае промышленного кластера по производству строительных материалов.

Такое внимание федерального центра к восточной части страны можно было бы назвать беспрецедентным. Однако практически все эксперты, политологи и ученые сходятся во мнении, что это, наоборот, закономерно.

- Все три документа поручений можно смело назвать реформаторскими. Охвачены практически все сферы жизни - экономика, медицина, реальный сектор, социальная работа и даже туризм. Заметим, Хабаровский край в отличие от Сахалина или Приморья нигде прямо не назван. Зато он подразумевается в каждом подпункте. Уже давно было понятно, что полюс геополитических интересов России смещается в Азиатско-Тихоокеанский регион. Вот именно это сейчас и происходит - сбывается футурологический прогноз. Дальний Восток - стратегический приоритет нашей страны в ХХI веке. А Хабаровский край - главный регион нашей части России. Мы - главный центр развития. Транспортный центр. Производственное сердце Дальнего Востока. Инфраструктурное и логистическое. Культурное средоточие, наконец. Перенос административной столицы во Владивосток был ошибкой. Правильно Михаил Владимирович Дегтярев сказал - Хабаровский край - это дом, а Владивосток - только ворота. Путин правильно делает, что дает нашему губернатору стратегическое преимущество, поддерживая и финансируя его мегапроекты. И первый из них - создание дальневосточного строительного кластера на базе Хабаровского края, - комментирует Нина Поличка, директор Дальневосточного центра местного самоуправления.

По словам ученой, Хабаровский край органичным и естественным образом де-факто станет центром ДФО.