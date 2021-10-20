На чистом энтузиазме: хабаровский фитнес-тренер очищает город от мусора и неприличных граффити

Георгий на фоне своих трудов. Фото героя публикации

Чистые и красивые улицы – мечта любого нормального горожанина. Люди охотно обустраивают свои жилища, но мало кто решается делать лучше пространство снаружи – улицы и дворы. Хабаровчанин Георгий Шигапов - тренер по кроссфиту, загорелся желанием навести порядок вокруг дома… и не смог остановиться.

Начал он летом 2021 года и теперь на его счету уже пять креативно выкрашенных объектов и несколько убранных дворов. Тренер по кроссфиту закрашивает неприличные граффити и незаконные объявления, разбирает стихийные свалки мусора. Этим он занимается в свободное от работы время.

Процесс «до» и «после» инициативный горожанин снимает на телефон и выкладывает в соцсети. Своим примером он даже смог вдохновить нескольких подписчиков. Цель Георгия - сделать Хабаровск чище и лучше.

«До» и «после». Фото героя публикации

- «Окружающая среда очень серьезно влияет на нас. Она может способствовать нашему развитию, вдохновлять и успокаивать, если вокруг красивые дома» - это цитата из книги «Среда обитания», с которой начались первые подвижки. Еще как-то раз жена на 23 февраля подарила мне книгу «Счастливый город». Каждому не помешает ее прочесть - там все просто и понятно описывается и все встает на свои места. Также на меня повлияла поездка в Питер и Казань. Все едут туда за лучшей жизнью, но ведь можно также улучшить место, где ты живешь своими усилиями, хоть и потихоньку. Примеры для благоустройства подсматривал то там, то тут. Много интересного материала по урбанистике есть на зарубежных ресурсах. Решил заняться этим делом сам, потому что, живя в центре 5-6 лет наблюдал, что ситуация вокруг мало меняется. Поэтому взял все в свои руки, так и понеслось, - рассказал «КП-Хабаровск» Георгий Шигапов.

Хабаровчанин не всегда работает один, друзья также поддерживают и помогают, время от времени, что, по словам Георгия, прибавляет мотивации.

- Друзья говорят, что я делаю город лучше, как бы это не звучало и предлагают свою помощь. Но это такое дело за которое никто не платит. Здесь нет, каких то сроков, все работает на чистом энтузиазме. Когда друзья могут, то подключаются тоже. Но зачастую так получается, что когда я свободен - другие не могут. Поэтому в основном действую в одиночку. Однако почти везде, где я был, ко мне подходили люди и заводили беседу. Это были всегда только положительные эмоции. Люди радовались, что это место преображается. Только один раз, в собственном дворе, какой-то мужик был недоволен, тем, что на страшной стене, заклеенной специфическими объявлениями, появилось что-то интересное. Эта работа так и осталось незавершенной - единственная на доме! – отмечает хабаровчанин.

Покрашенная стена. Фото героя публикации

Все что Георгий делает, он скидывает в директ губернатору. По словам мужчины, информация прочитывается, но ответа мужчина еще не получил.

- Ответа я пока не дождался. Вместе с отчетами писал о материальной помощи или просто что бы мне дали на время грабли и лопату. Средств у меня не так много, а ресурсы и инвентарь для такого дела нужны. Главное, что хочу донести – я не занимаюсь вандализмом. Наоборот мне хочется сделать наш город чище и привлекательней. Что бы у нас было больше мест притяжения. Можно запросто сделать отличные закоулочки, такие как во Владивостоке или Питере. Не берусь говорить за весь Хабаровск, но Центральный и Кировский районы можно сделать очень красивыми. В голове полно идей как это сделать. Хотелось бы ими поделиться с мэрией и правительством. Недавно слышал новость, о том что власти будут реконструировать бульвары. Очень интересно, что там хотят поменять. Также мне хочется, чтобы Хабаровск шел в ногу все в ногу со всем миром в плане улучшения городской среды, - добавляет Георгий.

В пример Георгий приводит остров Сахалин, который совсем рядом. Там со всего бульвара убрали провода под землю и сделали велодоржки не на тротуаре, а на проезжей части. В Хабаровске можно сделать также и даже лучше, считает энтузиаст.

- Также необходимо, чтобы каждый житель проявлял сознательность и выполнял свою работу качественно. В школах надо просвещать детей, что делать с отходами, как их перерабатывать. Также можно показывать социальные ролики на тему уборки мусора, нужно больше об этом рассказывать и побуждать людей к активным действиям ежедневно, а не только на субботниках, - считает хабаровчанин.

После уборки возле станции переработки. Фото героя публикации

Для Георгия это был первый опыт городского благоустройства. Он многое узнал и не собирается останавливаться на достигнутом.

- В Хабаровске еще полным-полно мест, где нужно навести порядок. Но уже видна «чистая» тенденция, которая выстрелила этим летом у нас. Это был мой первый год работы с городом. Я познакомился с несколькими депутатами, начали появляться масштабные идеи. В этом году уже не успею их реализовать из-за финансов и отсутствия времени. Но в 2022-м точно сделаю. Я уверен, что с каждым годом Хабаровск будет становиться все лучше и лучше. Хорошие идеи приходят ведь не только мне одному! – заключил инициативный житель.