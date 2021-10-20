Михаил Дегтярев назвал главное богатство Хабаровского края

Он обратился к хабаровчанам со сцены краевого музыкального театра Фото: Правительство Хабаровского края

Торжественное собрание, посвященное 83-летию Хабаровского края, открыл губернатор Михаил Дегтярев. Он обратился к хабаровчанам со сцены краевого музыкального театра. Губернатор поздравил жителей и гостей региона с годовщиной субъекта Федерации, а также подчеркнул природную и политическую уникальность территории. В ходе речи глава региона выделил главное ее богатство – людей.

- Мы чтим и гордимся первооткрывателями, дальневосточниками разных поколений! Благодаря их самоотверженному труду, энергии и вере, сегодня мы живем в процветающем развитом регионе. Я объехал все районы и точно знаю, что главной движущей силой развития Хабаровского края являются люди, - сказал Михаил Дегтярев.

Губернатор назвал человека, который получил звание «Почетный гражданин Хабаровского края» - это народный художник России Геннадий Дмитриевич Павлишин. Почетными знаками «Материнская слава» награждены три многодетные матери из районов края, а знаки почета «Родительская слава Хабаровского края» получили три семейные пары. Михаил Дегтярев отдельно подчеркнул семейные ценности, которые многие пары сохраняют десятилетиями. За супружеское долголетие получили знаки отличия семьи Перепелицких и Юшиных, отметивших «золотую свадьбу, и Аркадий и Валентина Самарины, «разменявшие» седьмой десяток лет совместной жизни.

За особые заслуги в гражданском и патриотическом воспитании молодого поколения, развитии ветеранского движения в регионе награды «Заслуженный ветеран» получили уважаемые люди их Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Амурска и поселка Солнечный.

- Мы действительно с вами земляки – мы все живем в России. И связаны мы все одним – святым чувством – любовью. К нашей Родине – России. Для меня высшая должность, которую могу представить, служение родной земле и людям на ней. Это максимальная мера ответственности за всех нас, наше счастье, благополучие, здоровье и достаток. С днем Хабаровского края вас!