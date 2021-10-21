В пуле талантов

Заявку на конкурс «Талантливая женщина в добывающей отрасли» за Алевтину подали ее коллеги, пока она была «в полях». Фото: из личного архива Алевтины Кирсановой

Главный геолог проекта Хабаровского филиала компании «Полиметалл» Алевтина Кирсанова вошла в топ «Талантливых женщин в добывающей отрасли». Одноименную награду в 2021 году учредила ассоциация Women in Mining (WIM Russia). За победу в конкурсе боролись 237 сотрудниц двадцати четырех компаний из 96 городов. В финал вышли 63, из них 16 – представительницы «Полиметалла».

Заявку на конкурс «Талантливая женщина в добывающей отрасли» за Алевтину подали ее коллеги, пока она была «в полях». Она стала победительницей в номинации «Личное достижение года». Сама героиня считает эту победу не своей личной, а всего коллектива.

- Это так неожиданно, я совсем не рассчитывала на победу. Заявок было очень много и все участницы достойные, - отмечает она.

«Комсомолка, спортсменка, просто красавица!»

Про таких девушек, как Алевтина Кирсанова говорят словами персонажа отечественной киноклассики: «комсомолка, спортсменка, просто красавица!». Она признается, что именно полевые работы в свое время предопределили её профессиональный путь.

- Геологом стала по стечению обстоятельств, - улыбается девушка. - Я родом из Подмосковья, моя семья никак не связана с геологией. Мама в своих мечтах видела меня экономистом. Так вышло, что после школы я не поступила в вуз. Была такая неопределенность в плане выбора профессии. В итоге, просматривая условия приёма в техникумах, остановилась на горно-геологическом. Там требовался лишь хороший школьный аттестат. На собеседовании приёмная комиссия посоветовала присмотреться к профессии геолога.

Стартовал учебный год и, по словам Али, техникум стал ей практически домом. Второй семьёй. Очень дружные однокурсники, замечательные преподаватели, влюбленные в свое дело. На первую практику студентов отправили в Ямало-ненецкий автономный округ. Там будущий ведущий геолог поняла, что "пропала" в самом хорошем смысле слова.

- Я, домашняя девочка и вдруг попадаю в тундру! - делится Алевтина Кирсанова. - Это был непередаваемый восторг. Вездеходы, удивительная северная природа. Меня ошеломило северное сияние. Впечатления были настолько сильными, что я не оставила мечту снова это увидеть.

В тайгу с красным дипломом

Московский геологоразведочный техникум Алевтина окончила с красным дипломом и твёрдым понимаем, как двигаться дальше. Этих отправных данных хватило, чтобы стать студенткой Российского государственного геологоразведочного университета пойти работать по специальности. В итоге победа в престижном конкурсе в качестве всегда добивающегося своей цели профессионала.

Алевтина признается, что именно полевые работы в свое время предопределили её профессиональный путь. Фото: из личного архива Алевтины Кирсановой

- Геология – это азарт, - подчеркивает она. - В архивных документах я нашла перспективный участок в Аяно-Майском районе и предложила его к исследованию. Мои расчёты заинтересовали руководство. На участке мы провели полевые работы, надеюсь в следующем году задачи будут еще более основательные.

Опытный геолог определяет возможные перспективы местности, взглянув на неё. Специалисты говорят о поисковых предпосылках и признаках, а целеустремленные геологи добавляют, что важнее всего верить в свой объект. «Если едешь на участок, который выбрала сама, то будешь цепляться за любую мелочь, чтобы найти здесь что-то стоящее, ведь ничего нет лучше, когда на практике подтверждаются твои умозаключения», - подчеркивает девушка.

По словам Алевтины Кирсановой, раньше женщины в геологоразведке были редкостью. С годами количество девушек в отрасли выросло, а общепринятый образ «бородатого геолога у костра с гитарой» уходит в прошлое.

- «Полиметалл» уделяет пристальное внимание развитию своих сотрудниц. В компании очень комфортно работать. Для женщин здесь действительно много возможностей для личностного и профессионального роста в разных функциональных направлениях.

От судьбы не уйдешь

- Если оглянуться назад, я понимаю, что для меня очень удачно сложились обстоятельства. Профессия пришла ко мне сама, - делится Алевтина. – Многие знакомые удивляются: «Ты же всегда была такая домашняя спокойная девочка, и вдруг – геолог! На самом деле несмотря на все трудности, для меня эта профессия остаётся романтичной. Она подойдёт всем, в ком есть тяга к экспедициям, приключениям. Все-таки не зря моей любимой книгой был легендарный роман Дюма «Граф Монте-Кристо».

Карты, компас, молоток

На вопрос: «Что обязательно должно быть в рюкзаке геолога?», Алевтина отвечает не задумываясь.

- Карандаш, карты, молоток, компас! И одеваться потеплее. Компания нас отлично экипирует. Сейчас даже палатки с прорезиненной крышей. Это очень удобно. Они конечно тяжелее брезентовой, но гарантированно не промокают.

Когда в обычной жизни Алевтина говорит, что она геолог, то больше всего спрашивают про медведей. «Конечно мы видим косолапых каждый сезон, - смеётся она. - Они хозяева, а мы пришли к ним в гости. Есть много правил безопасности при встрече с хищником, мы все их соблюдаем. По одиночке не ходим, передвигаемся шумно, не поддаёмся панике. Самая большая опасность - грозы, таежные пожары».

Алевтина Кирсанова признается, что зимой всегда скучает по непередаваемому ощущению свободы, которую даёт полевой сезон. «Когда забираешься на очередную гору, смотришь вокруг и видишь все на несколько километров... Хочется обнять весь мир, потому что он – твой! Тебя накрывает такое чувство свободы, что хочется ощущать его снова и снова. Это чувство наполненности жизни даёт тебе энергию идти дальше и побеждать».

КСТАТИ

Помимо Алевтины Кирсановой, в число победительниц конкурса «Талантливая женщина в добывающей отрасли» вошли еще две сотрудницы «Полиметалла». Это Тамара Головина, глава дирекции технологий и совместных проектов компании, кандидат геолого-минералогических наук, профессионал в управлении геологоразведочными работами с двадцатилетним стажем и степенью MBA, которая руководит реализацией IT-стратегии геологической службы компании, внедряет современные технологии и методики геологоразведки. Она стала первой в номинации «Вдохновляющий лидер».

«В профессиональном плане я бы не делала разницы между мужчинами и женщинами. Появляются разные смежные профессии, например, на стыке геологии и информационных технологий, и сейчас наша отрасль – не только тяжелый физический труд в шахте или карьере, но и интеллектуальная и менее физически затратная работа. Поэтому больше возможностей найти себе применение и быть полезной».

Еще одной представительницей «Полиметалла», вошедшей в топ конкурса, стала Анна Глушкова. Она победила в номинации «Лидер будущего».

Свою карьеру в компании Анна начала в 2011 году с должности пробоотборщика на обогатительной фабрике предприятия «Ресурсы Албазино» в Хабаровском крае. Уже через три месяца стала мастером-технологом, а через год - технологом фабрики. Затем продолжила карьерный путь в должности начальника смены на месторождении Майском (Чукотский АО), там она выросла до главного инженера фабрики. С января этого года Анна отвечает за технологическое сопровождение инвестиционного проекта по строительству перерабатывающего комплекса на месторождении Ведуга в Красноярском крае.

«Мне постоянно приходилось подтверждать свой профессионализм, ведь женщине, приходя в коллектив, надо потратить немало сил и времени, чтобы доказать, чего она стоит, - говорит Анна Глушкова. – Несмотря на все трудности, на моем пути встречались очень профессиональные руководители и коллеги, я им всегда буду благодарна.