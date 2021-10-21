Хабаровский край поздравила семья, награжденная знаком «Родительская слава»

Татьяна и Андрей Максимчук из села Булгин Охотского района Хабаровского края. Фото предоставлено семьей Максимчук

На торжественном собрании к 83-летию Хабаровского края губернатор Михаил Дегтярев вручил почетные знаки правительства края людям и семьям, которые заслужили уважение общества своими делами. Здесь были супруги-долгожители, заслуженные ветераны и носители гордого звания «Материнская слава». Знак «Родительская слава» получили две семьи - Елена и Михаил Ивановы из села Князе-Волконское и Татьяна Максимчук с мужем Андреем, жители села Булгин Охотского района.

- Мы живем на самом севере Хабаровского края. Мой муж, старший мастер рыбоперерабатывающего завода, год как вышел на пенсию. Я заведую детским садиком. У нас две группы детей, всего 28 ребятишек. С каждым годом становится меньше - родители уезжают. Но, несмотря на отток населения, в нашем селе все же проживает чуть меньше 600 человек. В день рождения края я хочу сказать о нашей малой родине - Булгине. С этим суровым местом очень тяжело расставаться даже на короткое время. Это замечательная земля и прекрасные люди. Мы - булгинцы - очень сплоченные. Даже переезжая в другие регионы, сохраняем связь друг с другом. Охотские землячества существуют в разных городах России. Мы вообще считаем Хабаровский край благословенным местом. И радуемся, что у него большое будущее. По-другому и быть не может, - рассказала «Комсомольской правде» Татьяна Максимчук, жительница села Булгин, мать четверых детей.

«Родительской славой» награждаются родители или усыновители, достойно воспитывающие или воспитавшие четырех и более детей. Отец, мать и дети должны вести здоровый образ жизни, обеспечивать своим детям надлежащий уровень заботы о здоровье, об образовании, о физическом, духовном и нравственном развитии, полное и гармоничное развитие их личности, подавать пример в укреплении института семьи и воспитании следующих поколений.