В Хабаровском крае ужесточили ковидные ограничения Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Хабаровском крае установили новые ковид-ограничения. Роспотребнадзор отреагировал на ухудшение эпидемиологической ситуации в регионе. По состоянию на 20 октября, ежесуточный прирост заболевших составил 328 человек.

Так, начиная с 20 октября уровень заполняемости залов кинотеатров, театров, филармоний, цирков, домов культуры не должна превышать 50%. Ранее ограничение составляло 75%. Аналогичное требование коснулось спортивных: спортзалов и бассейнов.

Меняются и требования к проведению профессиональных спортивных соревнований по футболу и хоккею. Количество зрителей на трибунах должно составлять не более одно тысячи человек. При этом в обязательном порядке должна соблюдаться социальная дистанция не менее полутора метров.

Проведение официальных международных, всероссийских, межрегиональных, краевых и муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий по –прежнему допускается с количеством участников не более 100 человек. Однако ограничения введены для религиозных мероприятий. Залы храмов,церквей и мечетей е должны заполняться более чем на 50%.

Напомним ,что ранее был введен режим дистанционки на работе для беременных женщин и работников 65+ за исключением сотрудников и руководителей предприятий, нахождение которых на рабочем месте является критически важным.

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