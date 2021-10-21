В Хабаровском крае водитель без прав сбил автоинспектора и сломал ему ногу в двух местах

Из-за гололеда иномарку занесло, парень потерял управление, выехал на встречку и сбил автоинспектора Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На трассе Комсомольск - Амурск молодой водитель сбил автоинспектора и протаранил его служебную машину. Авария случилась 16 октября около 16:50 часов. Сотрудник автоинспекции получил травмы.

Вадим (имя изменено - прим. ред.) вместе с девушкой решил поехать из Комсомольска в Амурск. 24-летний парень был лишен прав, но не духа авантюризма. Парочка села в Toyota Mark II и понеслась по обледенелой трассе вдоль заснеженного леса.

В это время на 44 километре трассы работал автоинспектор, оформлял ДТП. Попадаться ему на глаза Вадим не хотел - за езду без прав после лишения можно серьезно потратиться на штрафы. Поэтому лихач решил поддать газу и проскочить мимо автоинспектора.

Но вышло все совсем наоборот. Из-за гололеда иномарку занесло, парень потерял управление, выехал на встречную полосу и сбил автоинспектора, протаранив его служебную Skoda. Сотрудника ГИБДД увезли на скорой в больницу, диагноз: «двойной перелом левой ноги». Лихач и его дама сердца не пострадали.

- Следственное управление МВД по данному факту проводит проверку в рамках статьи «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость». Максимальная санкция - до двух лет колонии, - рассказала «КП» Ольга Голубева, сотрудник отделения пропаганды УГИБДД УМВД РФ по Хабаровскому краю.

На Вадима также завели две «административки» по статьям «Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (штраф 800 рублей) и «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством» (штраф от 5 до 15 тысяч рублей).