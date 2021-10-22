Михаил Дегтярев: «У Хабаровского края есть все возможности развивать главные виды туризма»

Среди задач нового министерства – совершенствование инфраструктуры, а также регулирование деятельности гидов и переводчиков Фото: Правительство Хабаровского края

Накануне губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев масштабную пресс-конференцию. Круг вопросов представителей местных и федеральных СМИ охватил все стороны жизни региона.

В частности, журналисты интересовались реализацией множества проектов, которые глава региона запустил в последний год. Среди них создание дальневосточного строительного кластера при поддержке президента, модернизация БАМа, разработка месторождений Чульбаткан и Малмыж со строительством на них ГОКов, программа обновления Комсомольска-на-Амуре, развитие хабаровских авиалиний, внедрение жилищных проектов «Дом дальневосточника», привлечение огромных инвестиций в производства края и внедрение практики государственно-частного партнерства в строительство социальных объектов.

Задала свой вопрос и «Комсомольская правда». Он был связан с тем, какие вопросы будет решать и какие курировать новое министерство туризма?

- В Хабаровском крае мы будем развивать это направление. Создано министерство туризма, министром назначена Екатерина Пунтус. Сейчас она по моим прямым указаниям проходит установочный ассесмент, налаживает связи в Москве и еще двух регионах, где развит туризм. Все мои знакомства, умения, знания я передаю ей и ее команде. По ее возвращению будет представлена стратегия нового органа исполнительной власти. Я вижу эту отрасль у нас в крае как высококонкурентную. Поэтому задачей министерства будет в первую очередь продвижение туристического продукта региона, - рассказал Михаил Дегтярев.

Среди задач нового министерства также – совершенствование инфраструктуры, а также регулирование деятельности гидов и переводчиков.

- У Хабаровского края есть все возможности развивать все главные виды туризма: детский, этнографический, промышленный. Очевидное наше преимущество – туризм промысловый. Охота и рыбалка. Но главное – вопрос брендирования края. Сейчас, когда говорят «Дальний Восток», люди на Западе представляют себе в первую очередь Камчатку, Сахалин. А Хабаровский край пока что на федеральном уровне в плане туристической привлекательности не звучит. Это временно, преодолимо. Мы обязательно сделаем так, что всех победим, - заверил Михаил Дегтярев.

По словам губернатора, туризм в Хабаровском крае придется развивать с нуля. В частности, у нас не решен, например, вопрос о «звездности» гостиниц, да и самих отелей в крае не достаточно. Отдельный вопрос представляют территории со статусом «особо охраняемые», которых в крае немало. Как сказал Михаил Дегтярев, нормативная база относительно этих территорий является серьезным препятствием для их развития.

На это обратил внимание и полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Губернатор заверил, что выход из этой ситуации есть. В настоящий момент ведутся работы по подготовке внесения изменений в законодательство для возможности развития рекреационного бизнеса.