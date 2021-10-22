Хабаровский «Амур» и владивостокский «Адмирал» - два дальневосточных клуба, которые участвуют в регулярном чемпионате КХЛ Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Хабаровск vs Владивосток - спор между соседями, который длится десятилетиями. Где лучше дороги, где общественный транспорт удобнее, где дешевле жилье, где красивее, а где комфортнее - по этим параметрам города сравнивают, пожалуй, все, кто побывал и там, и там. Негласное противостояние двух дальневосточных гигантов прослеживается во всех сферах, но острее всего в хоккее.

Хабаровский «Амур» и владивостокский «Адмирал» - два дальневосточных клуба, которые участвуют в регулярном чемпионате КХЛ. Противостояние между командами сложилось исторически и всегда носит принципиальный характер. За дальневосточным дерби следят сотни болельщиков на трибунах и столько же - у экранов телевизоров. Накал страстей во время матчей «Амур»-«Адмирал» максимальный, уступать не хочет никто.

Правда, чемпионат 20/21 прошел без дальневосточного дерби. Дело в том, что «Адмирал» из-за финансовых проблем и долгов по зарплатам перед игроками был исключен из КХЛ до улучшения обстановки в клубе. В новом сезоне «пираты» воспряли и вернулись на лед, противостояние между хабаровским и владивостокским хоккеем вышло на новый уровень.

В чемпионате 21/22 «Амур» и «Адмирал» встретятся не один раз. Болельщиков ждут четыре жарких боя не только за места в турнирной таблице КХЛ, но и за честь своих городов. А чтобы игра стала острее, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил спортивное пари приморскому главе.

- Хочу предложить пари коллеге – губернатору Приморского края Олегу Кожемяко. Олег Николаевич, мы с вами всей душой болеем за свои команды, поэтому давайте поспорим. Победителем пари будет считаться тот, чья команда одержит больше побед в серии из четырех матчей этого сезона. В случае проигрыша маскот проигравшей команды на следующей игре наденет свитер соперника, - написал в своей Instagram Михаил Дегтярев.

Первый раунд состоялся 21 октября. Хабаровчане уступили «Адмиралу» со счетом 1:2. Но, как говорится, проигран лишь бой.