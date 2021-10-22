Художник Геннадий Павлишин стал почетным гражданином Хабаровского края

Геннадий Павлишин и Юрий Ермошкин, министр культуры края Фото: Илья ФЕДУЛОВ

В хабаровской галерее имени А.М. Федотова состоялось открытие персональной выставки «Родины моей начало» Геннадия Дмитриевича Павлишина, народного художника РСФСР, лауреата российских и международных конкурсов, этнографа и члена Союза художников СССР.

На мероприятии собралась творческая интеллигенция, молодежь, представители администрации и даже Юрий Ермошкин, министр культуры края. Он напомнил всем собравшимся заслуги хабаровского художника, а также присвоил Геннадию Павлишину звание почетного гражданина Хабаровского края.

Гости на выставке Фото: Илья ФЕДУЛОВ

- Это художник мирового значения, автор многих известных и сложнейших произведений. Геннадий Павлишин - автор более ста книжных иллюстраций. Это, конечно, невероятно. За это в 1975 году в Братиславе он получил приз «Золотое яблоко». Геннадий по праву считается почетным гражданином Хабаровского края. На этой выставке представлено около 160 работ, они все выполнены в разных техниках и побуждают задуматься о многом. Хотелось бы пожелать вам творческих успехов, конечно, здоровья и продолжать радовать нас своим искусством, - отметил Юрий Ермошкин, министр культуры Хабаровского края.

Свое слово сказал и сам Геннадий Павлишин. В своей речи он поблагодарил гостей за смелость а краевое правительство за поддержку творческой сферы.

- Сейчас такое время, можно сказать даже суровое. Вы не побоялись и пришли на мою выставку. Поэтому низкий вам поклон и большое спасибо! И, конечно, большое спасибо правительству Хабаровского края, что не забывают художников. Мы продолжаем работать, выставочные залы тоже. Я надеюсь, что и дальше у нас будет все очень хорошо в стране, - сказал Геннадий Павлишин.

Картина с выставки Фото: Илья ФЕДУЛОВ

На выставке представлена большая коллекция картин именитого мастера – как известных, так и не очень. После вступительных слов зрители начали активно передвигаться по залу, изучая живописные полотна. Часть гостей сразу же ринулись к автору выставки за автографом.

Геннадий Павлишин – коренной хабаровчанин. Здесь он родился, вырос и работает всю жизнь. За свою долгую жизнь Геннадий успел объездить много мест Дальнего Востока. И за время своих путешествий художник и этнограф много общался с представителями коренных народов. На основе их рассказов Геннадий Павлишин делал множество рисунков, эскизов, набросков, на основе которых потом создавал свои картины о суровой природе родного края. Также он десять лет путешествовал по БАМу, что также отразилась в творчестве дальневосточного живописца.

Картина «Не поделили добычу» Фото: Илья ФЕДУЛОВ

Кроме того, хабаровский творец успел посотрудничать в качестве иллюстратора с Хабаровским книжным издательством, которое в вое время было известно далеко за пределами Хабаровского края и выпускало огромное количество отечественной и зарубежной художественной литературы.

Рукой Геннадия сделаны красочные и живые иллюстрации к таким книгам как: «Золотая Ригма» Всеволода Сысоева, «Амурские сказки» Дмитрия Нагишкина, «Серебряный кубок» Петра Комарова и многие другие. Книги с его иллюстрациями издавались не только в России, но и в США, Греции, Японии, Франции. Геннадия Павлишина признали и во Флоренции, где ему вручили премию Леонардо да Винчи за сложнейшие работы, сделанные в технике флорентийской мозаики.

Преданные поклонники Фото: Илья ФЕДУЛОВ

На данный момент заслуженному художнику уже 83 года, но он продолжает творить и создает иконы и мозаичные панно для Русской православной церкви.