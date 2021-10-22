Строительный кластер, «Дом дальневосточника» и коронавирус: итоги пресс-конференции Михаила Дегтярева Фото: Правительство Хабаровского края

Глава региона провел масштабную пресс-конференцию для федеральных и региональных СМИ, а также представителей районных печатных изданий. Она была приурочена к 83-й годовщине со дня образования Хабаровского края. Губернатор коснулся всей линейки главных вопросов края.

БОРЬБА С КОРОНАВИРУСОМ

Михаил Дегтярев сообщил, что подписал постановление о введении новых ограничений на посещение общественных мест.

- Президентом подписан указ о нерабочих днях с 30 октября. Плюс нам, губернаторам, правительствам регионов поручено разработать дополнительные меры и взять на себя ответственность за сбережения людей, их здоровье в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией, поэтому я уже подписал постановление о введении в крае новых ограничений. Связаны они с ростом заболеваемости, с недостаточными темпами вакцинации от коронавируса, что является единственной возможностью для нас ограничить распространение инфекции и жить прежней жизнью, - сказал Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края.

Заполняемость театров, кинотеатров, цирков, филармоний, дворцов культуры, фитнес-центров, бассейнов устанавливается на уровне 50%. То же касается собраний всех без исключения религиозных конфессий. На футбольные и хоккейные мероприятия смогут собирать не более 1000 зрителей. Международные, всероссийские, межрегиональные, краевые, муниципальные физкультурные спортивные мероприятия по-прежнему допускаются с наличием участников до 100 человек. Дистанционка для беременных женщин и людей старше 65 лет продолжает действовать. Масочный режим и социальная дистанция вообще не обсуждаются – это норма жизни. При этом обязательная QR-кодировка в крае не вводится.

- Никогда не говори «никогда» в вопросах борьбы с ковидом. Введение QR-кодов - это возможно. Мы изучаем опыт и возможности других регионов. Но при этом пока речи об обязательном QR-кодировании в общественных местах не идет. Мы надеемся на ответственность бизнеса, - добавил Михаил Дегтярев.

БЮДЖЕТ И ПЛАНЫ

В Хабаровском крае впервые за 8 лет были проиндексированы на 4% социальные пособия и снижены ставки транспортного налога. В денежном отношении для казны это потеря небольшая, даже ничтожная, зато для семейных бюджетов – экономия. И немаловажный фактор ощутимой заботы о людях. Дегтярев провозгласил и начал реализовывать программу «реанимации» первичного звена медицины в регионе. До конца 2023 года запланировано построить 40 новых объектов здравоохранения. В том числе 28 ФАПов и 9 амбулаторий.

Позитивные изменения в экономике. За последние 9 месяцев доходная часть бюджета края выросла на 10%. Индекс промышленного производства вырос на 1,5%. В регионе реализовано 103 инвестпроекта, емкостью в 1,3 триллиона рублей. Создано 15 тысяч рабочих мест. Сейчас в работе 122 проекта еще на 1,5 триллиона рублей. Доходы краевого бюджета на 2022 год составят 113,9 миллиарда рублей.

– В текущем году отмечается стабильный рост собственных – налоговых и неналоговых доходов. Рост поступлений оценивается в пределах 10–12% к 2020 и к 2019 годам. Мы видим стабильную поддержку со стороны федерального центра. В течение этого года удалось дополнительно привлечь из федерального бюджета почти 14 миллиардов рублей. Мы получили 5 миллиардов рублей на здравоохранение, в том числе, на борьбу с COVID-19, больше двух миллиардов на дороги. Дополнительная дотация два миллирада рублей стала своевременной помощью от правительства РФ и пошла на ремонт в школах, оснащение спортплощадок, покупку автомобилей для пожарных и врачей. Мы продолжили финансировать льготный пролет в северные районы края, – рассказал Михаил Дегтярев.

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Впервые в регионе начата работа по развитию государственно-частного партнерства. Это необходимая мера, которая позволит решить некоторые проблемы.

- Чтобы строить больше школ, впервые начинаем реализацию механизма государственно-частного партнерства. Это новый тренд, который минпросвещения транслирует, и мы, опять, здесь первые успели заявиться, и получить капитальный грант на строительство школы в микрорайоне «Строитель». Так же, было одобрено наше предложение по школе на улице Демьяна Бедного. Все эти проекты социальной стройки, хочу вас заверить, находятся на моем личном контроле, - сказал Михаил Дегтярев.

Глава региона уверил, что все обещания, которые он озвучивает, доходят до логического завершения.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КЛАСТЕР

Ключевая тема, которая вообще не звучала до последнего времени – строительный кластер. Эта инициатива была заявлена нашим краевым правительством правительству России и президенту, была поддержан ими и превратилась в прямое поручение главы государства.

- Я была крайне удивлена тому, что всего лишь год потребовался, чтобы с нуля поставить задачу о создании кластера стройматериалов, дойти до уровня доклада об этом президенту на ВЭФ и получить его полное одобрение в виде поручения правительству. Дегтярев и его команда увидели эту проблему и показали ее. Ели бы они этого не сделали, вся дальневосточная программа просто завалилась бы. Губернатор принял единственно правильное стратегическое решение, - считает Нина Поличка, директор Дальневосточного центра местного самоуправления, доктор педагогических наук, кандидат физико-математических наук.

ДОМ ДАВЛЬНЕВОСТОЧНИКА

Кроме того, глава региона отметил, что в Хабаровском крае разворачиваются новые стройки доступного жилья.

- О проекте «Дом дальневосточника» мы уже много говорили. Сейчас он находится в стадии реализации. Мы определили точки для комплексной застройки в Хабаровске и других городах нашего края. Самое важное – добились выделения инфраструктурного кредита. Наш край был в числе первых, среди 20 регионов, которые успели подать заявку, - рассказал Михаил Дегтярев.

Проект «Дом дальневосточника» уже прошел экспертизу и готов к реализации.

- Теперь есть что строить, в соответствии со всеми нормативами и документами, и на что – инфраструктурный кредит, - добавил губернатор края.

ГОРОД ЮНОСТИ

Отдельно Михаил Дегтярев остановился на Комсомольске-на-Амуре. Город Юности последние год с небольшим приковывает внимание всей страны. Изменения, которые идут во всех сферах жизни краевой промышленной столицы можно смело назвать фундаментальными. Строительство, казалось бы брошенного навсегда, огромного многофункционального комплекса детской больницы, набережной, защитных дамб, возрождение заводов, массовое благоустройство придомовых и общественных территорий, контрактирование авиастроительных предприятий, привлечение миллиардных инвестиций, постоянные визиты высшего звена российской исполнительной власти в Комсомольск – все это следствие работы команды Дегтярева. Губернатор сказал, что план по Комсомольску-на-Амуре он знает практически наизусть. Его принимал не губернатор, но исправлять огрехи прошлого приходится именно ему. И он с эти справляется.

- Без всяких сомнений скажу, что до прихода Михаила Дегтярева к руководству краем, настроение у людей в Комсомольске было унылое. Мы ничего кроме слов не видели. Потом, когда заработали инициированные им и его командой проекты, когда Михаил Дегтярев своей репутацией поручился перед главой правительства за достройку детской больницы, когда за короткое время благоустроили семь десятков дворов с общей численностью населения почти 20 тысяч человек, когда в город полились федеральные и краевые деньги, комсомольчане перестали возмущаться разрухой. Они начали жаловаться, что реформы идут как-то медленно. Затем прекратили ругаться и на якобы медлительность. Теперь они обращают внимание на качество работ. То есть, жалобы почти совсем исчезли. Злое внимание жителей к неустроенности превратилось в понимание того, как эту неустроенность победить. Комсомольчане стали активно включаться в общественную жизнь. Я не склонна петь дифирамбы, но люди как будто ожили, - говорит Марина Казанцева, заместитель председателя общественного совета Комсомольска-на-Амуре, председатель комиссии по ЖКХ и благоустройству городских территорий, председатель правления товарищества собственников жилья «Теплый ключ».